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سمية الألفي

بعد أنباء تدهور صحتها.. سمية الألفي تكشف حقيقة مرضها

الفنانة المصرية نفت تماماً كل ما تردد من شائعات حول تدهور حالتها الصحية

القاهرة - العربية.نت
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ردا على شائعات تدهور حالتها الصحية بسبب مرض السرطان، كشفت الفنانة سمية الألفي أنها بصحة جيدة حالياً بعد تعافيها التام من المرض.

ونفت في تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية مصرية، الشائعات المتداولة حول تدهور صحتها بسبب مرض السرطان، قائلة: "مر عام على جراحة السرطان، والتقارير الطبية أكدت أنني بصحة جيدة الآن وتعافيت من المرض بعد إجراء العملية الجراحية"، مؤكدة "أن السرطان مرض صعب وعلاجه والتعافي منه أمر صعب للغاية".

وأعربت الفنانة المصرية عن دهشتها من الشائعات التي تصدر عن حالتها الصحية، لافتة إلى أنها ستخضع لفحوص طبية كل 3 أشهر للاطمئنان على حالتها الصحية بعد التعافي.

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وتابعت: "أتمنى ألا يعود السرطان مرة أخرى، ولم أتحدث عن تفاصيل مرضي على الإطلاق أو تفاصيل العلاج، وعام 2022 كان صعبا للغاية، وعشت سنة صعبة ومؤلمة لأن السرطان مرض صعب وعلاجه والتعافي منه صعب للغاية".

يذكر أن الفنانة سمية الألفي فضلت الابتعاد عن التمثيل منذ أكثر من 10 سنوات، وأوضحت في لقاء تلفزيوني سابق أنها كانت لديها نظرة مستقبلية عما سيحدث في الفن، واكتشفت هذا الأمر من السناريوهات التي كانت تعرض عليها.

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