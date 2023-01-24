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عبدالله السدحان مع زوجته منيرة خلال حفل جوي أووردز بالرياض - من الفيديو

ظهرت معه في فيديو.. ممثلة سعودية تكشف هوية زوجة عبدالله السدحان؟

الممثلة فوز العبدالله أكدت أن السيدة التي ظهرت مع النجم السعودي هي زوجته وشقيقتها

العربية.نت
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أثار ظهور سيدة برفقة الفنان السعودي عبدالله السدحان في حفل "Joy Awards" بالرياض، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول هويتها، ما دفع شقيقتها للخروج عن صمتها وكشف هويتها.

فقد ردت الفنانة السعودية فوز العبدالله، على تكهنات البعض، وأكدت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، أن السيدة التي ظهرت مع نجم طاش ما طاش هي زوجته منيرة العبدالله شقيقتها.

كما أعربت عن استيائها من تشكيك البعض بهيوة ، إذ علقت: "كثير ناس قعدوا يفتون من راسهم، فأنا حبيت أوضح عشان ما يصبح لبس في الموضوع".

وأضافت: "منيرة العبدالله اللي طلعت في حفل Joy Awards والتي انتشر ظهورها كأول مرة، هي أختي وزوجة الفنان عبدالله السدحان".

يشار إلى منيرة هي الزوجة الثانية للنجم السعودي عبدالله السدحان.

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