ظهرت معه في فيديو.. ممثلة سعودية تكشف هوية زوجة عبدالله السدحان؟

أثار ظهور سيدة برفقة الفنان السعودي عبدالله السدحان في حفل "Joy Awards" بالرياض، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول هويتها، ما دفع شقيقتها للخروج عن صمتها وكشف هويتها.

فقد ردت الفنانة السعودية فوز العبدالله، على تكهنات البعض، وأكدت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، أن السيدة التي ظهرت مع نجم طاش ما طاش هي زوجته منيرة العبدالله شقيقتها.

في أول ظهور لها :

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زوجة الفنان #عبدالله_السدحان pic.twitter.com/hJG8p9O3lE — TikTok Trend (@TikTrind) January 24, 2023

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كما أعربت عن استيائها من تشكيك البعض بهيوة ، إذ علقت: "كثير ناس قعدوا يفتون من راسهم، فأنا حبيت أوضح عشان ما يصبح لبس في الموضوع".

بالفيديو: فوز العبدالله تخرج عن صمتها وتكشف هوية المرأة التي ظهرت مع عبدالله السدحان في حفل Joy Awards https://t.co/bRehOaJfkE pic.twitter.com/d5AF4QlDTJ — فن ومشاهير (@celebNart) January 24, 2023

وأضافت: "منيرة العبدالله اللي طلعت في حفل Joy Awards والتي انتشر ظهورها كأول مرة، هي أختي وزوجة الفنان عبدالله السدحان".

يشار إلى منيرة هي الزوجة الثانية للنجم السعودي عبدالله السدحان.