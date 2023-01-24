لتمكين النساء القويات.. هند صبري تقتحم عالم الموضة

على غرار شخصيتها في مسلسل "البحث عن علا"، أعلنت الفنانة هند صبري عبر صفحتها على "إنستغرام"، إطلاق علامتها الجديدة في عالم أزياء النساء والتي أطلقت عليها "فرصة ثانية".

وكتبت الفنانة الشهيرة عبر حسابها تعليقا على الفيديو الدعائي للمجموعة الأولى من ملابس النساء: "أردنا تمكين النساء في العالم العربي من خلال تقديم الأزياء المصممة للسيدات ذوات الشخصيات القوية اللواتي يرغبن في التباهي بألوانهن وهويتهن وثقافتهن".

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وأطلقت النجمة هند صبري علامتها التجارية للأزياء "SECOND CHANCE" أو "فرصة ثانية" أمس الاثنين، بالتعاون مع مصممة الأزياء ريم التركي.

كما أوضحت أن هدف المشروع يكمن بأن يكون علامة تجارية مميزة في صناعة الأزياء العالمية الخاصة بالنساء، وذلك لمساعدتهن على ارتداء أزياء عصرية وجذابة وأنيقة تعكس هويتهن الفريدة، بالإضافة إلى جعلهن شركاء في المشروع من خلال تخصيص جزء من العائد لصالح منظمات المجتمع المدني المعنية بتنمية ودعم المجتمعات من خلال صناعة الأزياء.

فرصة ثانية

تأسست "SECOND CHANCE" في الإمارات العربية المتحدة، وتتاح منتجاتهم حصريا للبيع عبر الإنترنت.

وقد استلهمت صبري فكرة المشروع، من تصميمات ريم التركي لواحدة من الشخصيات التي قدمتها هند في أحد أعمالها الدرامية وهي شخصيتها في "البحث عن علا"، حيث كانت الأم التي انفصلت عن زوجها بعد أن كبر أبناؤها وقررت الاستقلال بذاتها وبدأت مشروعها الخاص.

وتعتبر هند صبري واحدة من أبرز نجمات العالم العربي، حيث حققت نجاحات عديدة عبر أكثر من 50 عملا بالسينما والتلفزيون والراديو.

يشار إلى أن أفلاماً عدة للفنانة الشهيرة كانت حققت نجاحاً جماهيرياً واسع النطاق، مثل "الفيل الأزرق 2" و"كيرة والجن"، وهما أعلى فيلمين في تاريخ شباك التذاكر المصري.