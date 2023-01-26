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جورج وسوف وابنه الراحل وديع

جورج وسوف يعود.. وأولى أغنياته هدية لابنه الراحل وديع

توفي وديع بعد عملية جراحية في معدته في 7 يناير

العربية.نت
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كشف الفنان جوروج وسوف، الذي يعيش حالة حزن على وفاة نجله وديع، أنه سيعود لمزاولة نشاطه الفني على أن تكون باكورة أعماله أغنية للراحل.

ومعلوم أن شائعات سرت بعد وفاة ابنه أن وسوف سيعتزل الفن.

جورج وسوف وابنه وديع
من 5
  • جورج وسوف وابنه وديع
  • جورج وسوف في عزاء ولده
  • نجوى كرم، جورج وسوف، وعاصي الحلاني
  • جورج وسوف يتوسط لطيفة ونانسي
  • جورج وسوف خلال حفل
(5 صور)
جورج وسوف وابنه وديع
جورج وسوف وابنه وديع
جورج وسوف في عزاء ولده
جورج وسوف في عزاء ولده
نجوى كرم، جورج وسوف، وعاصي الحلاني
نجوى كرم، جورج وسوف، وعاصي الحلاني
جورج وسوف يتوسط لطيفة ونانسي
جورج وسوف يتوسط لطيفة ونانسي
جورج وسوف خلال حفل
جورج وسوف خلال حفل

وصدر عن مكتب الفنان جورج وسوف بيان شكر فيه كل من واساه بمحنته، معتذرا بسبب إلغاء حفلات كانت مقررة مسبقا، ومؤكدا عودته للغناء كون الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه".

وجاء في البيان: "يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة، ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر كانون الثاني وشباط نظرا للظروف التي يمر بها".

قبل دفن ابنه.. جورج وسوف يوجه طلباً لأبناء قريته الأخيرة قبل دفن ابنه.. جورج وسوف يوجه طلباً لأبناء قريته
شاهد جورج وسوف باكياً مع زوجته السابقة: "راح وديع يا أم وديع " ثقافة وفن شاهد جورج وسوف باكياً مع زوجته السابقة: "راح وديع يا أم وديع "

وتابع: "وبما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية شباط مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها، وطالباً من الله أن يُبعد هذه المصائب عن الجميع".

يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري جورج وسوف كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا صاحب "روحي يا نسمة" حفلاً موسيقياً ضخما بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وتوفي وديع بعد عملية جراحية في معدته، في 7 يناير، ونقل جثمانه من بيروت إلى مسقط رأسه في كفرون السورية، حيث دفن في مدافن العائلة.

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