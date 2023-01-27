علاقة حب سرية مرفوضة في "أزمة منتصف العمر" عبر "شاهد VIP"

علاقة حب سرية تأتي نتيجة سنوات طويلة من الإحباط والفراغ العاطفي المرتبط بزواج مبكر وفرق كبير في السن، الأمر الذي يتسبب في أحداث مشتعلة متتالية، في دراما "أزمة منتصف العمر" التي تعرض عبر منصة "شاهد VIP".

المسلسل الذي يشارك في بطولته كريم فهمي وريهام عبد الغفور ورنا رئيس وعمر السعيد، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، فيما يشترك كريم فهمي بطل العمل وكريم العدل مخرجه في وضع المعالجة الدرامية له.

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العمل يتناول قصة حياة فيروز التي تلعب دورها ريهام عبد الغفور، وتعاني إحباطا وتخبطا في المشاعر وفراغا في الحياة الزوجية، نتيجة زواجها المبكر من شخص يكبرها كثيرا في العمر.

لكنها تلتقي بشخص تتطور علاقتها به لتصبح قصة حب ممنوعة، الأمر الذي تتصاعد معه الأحداث، ويبقى السؤال المطروح وتجيب عنه الحلقات، هل تترك فيروز ذلك الشخص؟، وكيف يتصديان للأزمات التي تحاصر علاقتهما الممنوعة؟

المسلسل تعرض حلقاته بشكل أسبوعي يوم الخميس عبر منصة "شاهد VIP"، ويتواجد فيه عدد كبير من نجوم الدراما المصرية إلى جوار الأبطال.

ريهام عبد الغفور عرض لها أكثر من مسلسل عبر منصة "شاهد VIP" خلال الأشهر الأخيرة، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة لدى الجمهور، لعل أبرزها مشاركتها في مسلسلات "الغرفة 207" و"منعطف خطر" و"وش وضهر".