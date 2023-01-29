دخنت "الفيب" وأثارت غضباً.. أصالة تعتذر: شربت شوي وصوروني

أثار انتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي قبل أيام قليلة، ظهرت من خلاله المطربة السورية أصالة وهي تحمل سيجارة إلكترونية "الڤيب" في كواليس برنامج "سعودي آيدول"، عاصفة من الانتقادات الغاضبة ضد صاحبة "آسفة" ما دفعها للاعتذار مساء الأحد، بعد تدخل زميلتها الإماراتية أحلام.

في التفاصيل، شارك الإعلامي السعودي أحمد بن هشام المالكي تغريدة على تويتر، كتب فيها: "أصالة نصري فنّانة مميزة فنياً، ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها الڤيب على الملأ".

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وأضاف "من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف مع نفسك بعيداً عن إزعاج الآخرين، للعلم الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر".

#أصالة_نصري فنّانة مميزة "فنياً" ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها «الڤيب» على الملأ!!



من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف "مع نفسك" بعيداً عن إزعاج الآخرين.



للعلم: الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر. pic.twitter.com/xi5O00nt7I — أحمد بن هشام المالكي (@AlmalkiTV1) January 28, 2023

أحلام.. ترد وتدافع

بدورها، ردت النجمة الإماراتية أحلام، على التغريدة وكتبت، "اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى،ومثل ما شفت وراء الكواليس!!والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها".

اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى،ومثل ما شفت وراء الكواليس!!والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها https://t.co/caqe5lBwmU — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) January 29, 2023

تصرف أكثر استفزازا

في المقابل، أحمد بن هشام، رد سريعاً على أحلام بتغريدة أخرى، قائلاً: "إذا كانت التغريدة مستفزّة فتصرفها أكثر استفزازاً، وجهة نظرك وأحترمها.. وشرّفني مرورك يا أم فاهد".

أحلام شاركت الرد، وعلقت، "لا بل بالعكس اخوي الغالي اللي صورها ما احترم خصوصيتها خلف الكواليس لاحظ وهي امام الكاميرا تقدر جمهورها ولم تتصرف بأي شي خاطيء صح ؟؟؟ ويمكن انت تمر بلحظه او انا او غيري لحظه شخص يسرق خصوصيتنا في اي موقف كان اكيد شي يضايق وشوف اليوم اللي يصور صوره من غير اذن يُحاسب قانونياً صح؟".

وأضافت، "اصلاً باين انك من محبين اصاله بس ابي اعرف اللي صور وش مستفيد او وش استفادت، اسمحي لي ع الاطاله بس والله هي كثير حريصه".

إذا كانت التغريدة مستفزّة فتصرفها أكثر استفزازاً، وجهة نظرك وأحترمها.. وشرّفني مرورك يا أم فاهد 🙏🏻 — أحمد بن هشام المالكي (@AlmalkiTV1) January 29, 2023

أصالة تعتذر

أصالة شاركت تغريدة أحلام وشكرتها على ردها، واعتذرت عن تصرفها، وقالت: "غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي وطبعاً ماكان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخدت من صديقه موجودة وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني بكرّر إعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها".

غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي وطبعاً ماكان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخدت من صديقه موجوده وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني بكرّر إعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها https://t.co/2HRccgARkZ — Assala (@AssalaOfficial) January 29, 2023

يذكر أن الفيديو سرب إلى مواقع التواصل الإجتماعي خلال تصوير برنامج سعودي آيدول الذي بث على الهواء يوم الأربعاء، وكانت أصالة تدخن "الفيب" في الكواليس في وقت الاستراحة، لكن المقطع المصور أثار موجة من الانتقادات الحادة كون أصالة شخصية فنية كبيرة ومؤثرة في الوطن العربي وضمن لجنة تحكيم برنامج للمواهب الشابة.