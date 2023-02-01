صورة نادرة.. كيف حلت دلال عبد العزيز أزمة حفيدتها؟

تكتم شديد تفرضه عائلة الفنان الراحل سمير غانم على حياتها الشخصية، خاصة ما يتعلق بأحفاد الفنان الراحل، حيث لم تظهر صورهم من قبل عبر أي وسيلة.

لكن يبدو أن هناك من قرر أن يكسر هذا الأمر، وتظهر للمرة الأولى صور "كايلا" ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، وكانت البداية برامي رضوان الذي نشر صورة تجمعه بابنته.

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قبل أن تكشف الفنانة إيمي سمير غانم عن صورة جمعت والدتها الراحلة دلال عبد العزيز بحفيدتها "كايلا"، حيث ظهرت الفنانة الراحلة وهي تحمل حفيدتها.

إيمي سمير غانم روت الموقف الخاص بالصورة، حيث كانت والدتها هي من تتولى مسؤولية حفيدتها أثناء تصوير دنيا سمير غانم لمشاهدها في مسلسل "الكبير أوي".

وقتها كانت هناك أزمة تتعلق بوجود حشرات ناموس كثيرة للغاية في المكان الخاص بالتصوير، لذلك لجأت الفنانة الراحلة إلى حيلة من أجل حماية حفيدتها من لدغات الناموس.

حيث كانت تضع قطعة من القماش فوق رأسها وتضعها حول حفيدتها حتى تمنع الناموس من الاقتراب منها، وظهرت دلال عبد العزيز وهي تضحك خلال التقاط تلك الصورة التي أفرجت عنها أخيرا إيمي سمير غانم.

ووجهت إلى والدتها الراحلة رسالة قائلة "ربنا يرحمها يارب ويغفر لها.. بحبك"، لتتلقى بعدها العديد من التعليقات من قبل زملائها في الوسط الفني، الذين عبروا عن مدى إعجابهم بالموقف الخاص بالفنانة الراحلة، وكيف تعاملت مع حفيدتها في تلك الأزمة.