أغنية جديدة لشاكيرا على الطريق.. فهل تهاجم بيكيه مجددا؟

لأول مرة منذ 11 عاماً، احتفلت المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، بعيد ميلادها الخميس، بعيداً عن حبيبها السابق لاعب نادي برشلونة السابق جيرار بيكيه، الذي يصادف يوم الثاني من فبراير عيد ميلاده أيضاً.

يأتي ذلك فيما تستعد شاكيرا لإصدار أغنية جديدة بالمشاركة مع المغنية الكولومبية Karol G، فيما تشير بعض المصادر إلى أن الأغنية قد تكون موجهة إلى بيكيه أيضاً وتحتوي على كلمات تقصده بها بشكل مباشر، وفق مواقع مختصة بأخبار المشاهير.

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ويترقب الجمهور الأغنية ورد فعل بيكيه عليها، في وقت لا تزال أصداء الأغنية الأخيرة التي هاجمت بها شاكيرا حبيبها السابق وصديقته الجديدة كلارا شيا مارتي تتوالى.

"استبدل فيراري بسيارة رينو"

وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني "بيزاراب"، والتي قالت فيها إنها "تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاماً"، مشيرة إلى أنه "استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو".

كما أضافت فيها أنها في مستوى "أعلى من مستواه (بيكيه)، ولهذا السبب هو مع شخص مثله تماماً"، داعية إياه إلى أن يقضي وقتاً في تدريب "عقله" مثلما يقضي وقتاً في التدرب بالنادي الرياضي.

يذكر أن الثنائي كان أعلن في يونيو 2022 نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، مثمرة عن طفلين، ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).