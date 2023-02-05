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صالح أوقروت
الفنان الجزائري صالح أوقروت
الجزائر

محبوب الجزائريين يعود لوطنه.. فيديو مؤثر ومواقع التواصل تشتعل

الفنان صالح أوقروت يعود إلى الجزائر بعد فترة دامت عامين قضاها بفرنسا للعلاج من ثلاثة أورام سرطانية

العربية.نت
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عاد الفنان الجزائري صالح أوقروت إلى أرض وطنه، مساء السبت، بعد فترة دامت عامين قضاها بفرنسا للعلاج من ثلاثة أورام سرطانية، وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا مع الخبر، لما للفنان من شعبية في الجزائر، حيث يعد من أبرز الوجوه الفنية التي لطالما رسمت البسمة على محيا الجزائريين بأعماله الكثيرة.

من مسلسل عاشور العاشر
من مسلسل عاشور العاشر

وكان الممثل المخضرم المعروف في الوسط الفني بـ"صويلح"، قد كشف في تصريحات خلال اتصال مباشر مع الإعلامي "إربن"، عن عودته إلى الجزائر بعد فترة علاج تخللها إجراء عمل جراحي معقد.

وأردف صاحب دور البطولة في سلسلة "عاشور العاشر"، في فيديو مباشر قصير موشحا بالكوفية الفلسطينية ويجلس على كرسي متحرك والابتسامة لا تفارقه رغم آثار التعب من المرض، أنه مشتاق للعودة إلى أرض الوطن بعد كل هذا الغياب، ليواصل دردشته بأنه أجرى عملية جراحية صعبة ألزمته وضعه في الإنعاش لمدة شهر ونصف الشهر، وأن دعاء محبيه ومتابعيه بالشفاء والعودة سالما ساعده في الخروج من أزمته المرضية المعقدة ظرفيا.

الفنان الجزائري صالح أوقروت
الفنان الجزائري صالح أوقروت

ولم يتوقف "صويلح" عن الابتسام والتعبير عن مدى سعادته بالعودة بين عائلته وجمهوره، مضيفا أن رحلة العلاج لم تنته بعد.

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وبدورها أوضحت زوجة الفنان، فطيمة بلحاج، أن أوقروت متعب حيث لا يزال في فترة نقاهة بعد مرحلة العلاج الصعبة التي مر بها.

وسافر صالح أوقروت قبل عامين إلى فرنسا لأجل العلاج من الأورام السرطانیة ورافقته زوجته المخرجة فاطمة بلحاج، حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.

الفنان الجزائري صالح أوقروت
الفنان الجزائري صالح أوقروت
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