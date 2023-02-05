من الأقصر.. محمد رمضان: أتمنى تقديم شيء يعيش أكثر من الحضارة الفرعونية

شهدت الدورة الـ 12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تكريم الفنان المصري محمد رمضان في حفل الافتتاح الذي أقيم مساء السبت داخل معبد الأقصر، حيث ألقى رمضان كلمة على هامش تكريمه عبّر فيها عن "سعادته وغضبه" في نفس الوقت، مؤكدا أنه سعيد بسبب تسليمه الجائزة من فنان عظيم هو محمود حميدة.

ووجه رمضان الشكر إلى القائمين على المهرجان، واختص سيد فؤاد رئيس المهرجان، الذي أكد رمضان أنه سيكون مؤلف فيلمه الجديد، وكذلك مجدي أحمد علي الذي سيتولى عملية إخراج الفيلم.

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وأكد الفنان المصري أنه وسط الحضارة الفرعونية، يتمنى تقديم مسيرة تظل باقية، حيث برع الفراعنة في فن المعمار، وقدموا الحضارة الخاصة بهم، لذلك يتمنى تقديم أمر يعيش أكثر من الحضارة الفرعونية، وهو الأعمال الفنية.

رمضان أشار إلى كونهم سيقدمون الأمر من خلال أدوات الزمن الخاص بهم من أجل الحفاظ على ما صنعه الأجداد من حضارة كبيرة.

لكن الفنان المصري لم يخف غضبه من عدم حضور محافظ الأقصر إلى حفل الافتتاح، حيث أكد أنه كان يتمنى أن يتواجد المحافظ تقديرا لهم، خاصة أن كافة المحافظين في المحافظات الأخرى يسعون إلى حضور فعاليات المهرجانات التي تقام لديهم.

ووجه محمد رمضان الشكر إلى أهل الأقصر بسبب حسن الاستقبال، وفي تصريحات عقب انتهاء الحفل أهدى رمضان التكريم إلى الفنان الراحل عمر الشريف، مؤكدا أنه بمثابة أبيه الروحي، وهو صاحب الفضل فيما وصل إليه حتى الآن.