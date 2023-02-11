حلمي بكر يتوعد المسيئين إليه من على سرير المرض

ظهور هو الأول من نوعه للموسيقار المصري حلمي بكر، الذي يوجد في العناية المركزة داخل المستشفى بسبب وعكة صحية مفاجئة أدت إلى ضعف عضلة القلب.

حيث أطل الموسيقار المصري في مقطع فيديو غاضبا، يتحدث فيه عن الإساءات التي يتعرض إليها رغم تواجده في المستشفى، دون أن يعلم السبب وراءها.

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حلمي بكر ظهر وهو يتحدث إلى شخص يقوم بتصوير مقطع الفيديو، ويؤكد فيه الموسيقار المصري أن هناك وقتا لتصفية الحسابات، والآن ليس الوقت المناسب لذلك.

وظهر بكر وهو يتحدث بصعوبة وسط الأجهزة الطبية، مشيرا إلى كونه لا يعلم بما يحدث في الخارج، ولكن وصل إليه أن هناك إساءات توجه إليه وهو في المستشفى.

ورفض بكر أن يخرج ما بداخله، ليقسم بعدها بشرفه أنه لا يعلم بما يجري، ولكنه تساءل عن سبب الإساءات التي توجه إليه، مشددا على أن لكل حديث التوقيت الخاص به.

لينتهي مقطع الفيديو المبهم الذي تم نشره عبر موقع "تيك توك"، وتصبح هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها حلمي بكر عن أمر مشابه، لكنه لم يظهر في المرة الأولى.

وقتها أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا طالبت فيه الجميع باحترام حلمي بكر، والتوقف عن زيارته من قبل البعض، الذين يرغبون في إزعاجه فقط والظهور في الأضواء من خلاله.

الساعات الأخيرة شهدت تجاوز أزمة حلمي بكر مع الفنانة لطيفة، حيث قررت الأخيرة أن تزوره في المستشفى، والتقطت بعض الصور معه، لتعلن للجميع أنه بدأ في التعافي وسيغادر المستشفى قريبا، دون أن تتعرض إلى خلافهما الشهير.