هشام عاشور يكشف عن "عملة نادرة" أدخلته عالم الصعيد للمرة الأولى

بعد مشاركته في مسلسلي "أحلام سعيدة" و"يوتيرن" في الموسم الرمضاني لعام 2022، يعود مرة أخرى هذا العام من خلال مسلسل صعيدي، بتجربة جديدة ومختلفة، في أول عمل يجمعه مع زوجته الفنانة نيللي كريم على الشاشة الصغيرة، هو الفنان ولاعب الإسكواش المصري السابق هشام عاشور، والذي يدخل السباق الرمضاني هذا العام بقوة من خلال مسلسل "عملة نادرة" بشخصية مختلفة تماما، كما ينتظر عرض مسلسل آخر يجمعه أيضا بزوجته والفنانة الكبيرة يسرا، وفيلم "الملحد" والذي لم يتحدد موعد لعرضه، وأكد في حواره مع "العربية.نت" أنه يسعى إلى أن يقدم أعمالا مختلفة وأدوارا ليست مكررة، ويعمل على نفسه بشكل مستمر من خلال ورش في التمثيل وتدريبات يومية.

تخوض السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل صعيدي

أحببت فكرة التغيير في الشخصية التي سأقدمها، فهي تجربة مختلفة بالنسبة لي حيث أدخل من خلالها عالم الدراما الصعيدية، فأحداثه تدور في إطار اجتماعي صعيدي، ويناقش عدة قضايا هامة منها حق المرأة في ميراث الأرض وعادة الثأر التي مازالت منتشرة في العديد من المناطق بالصعيد، وأجسد من خلال الأحداث شخصية دور ابن جمال سليمان ويدعى حسن أبو عصايا، وتجمعه قصة حب مع الفنانة ندى موسى خلال الأحداث، ولكنها لا تستمر طويلاً فمع تتابع الأحداث تمر حياته بالعديد من الأزمات.

مادة اعلانية

ألم تشعر بالتردد من فكرة أن يجمعك العمل بزوجتك نيللي كريم؟

ترددت بعض الشيء ولكن في العمل الأول الذي جمعنا وكان مسلسل "روز وليلي"، كما أنني ونيللي نستطيع أن نفصل جيدا بين العمل والبيت، والحقيقة نيللي عظيمة في الاثنين، كما أن العمل مع نيللى ممتع وهى تضيف لأي فنان يقف أمامها، فظهوري لأول مرة كممثل جاء من خلال مسلسلين لا تشارك فيهما نيللي، وهما "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا و"يوتيرن" بطولة الفنانة ريهام حجاج، حتى لا يقال إنه يمثل بعدما ارتبط بها، كما أن الناس لا يهمها من أنت وهل اجتهدت بشكل كافٍ على نفسك، ومنذ متى تعمل كممثل، كل ما يريدونه الكلام فقط.

وهل ستستمر في تقديم الكاراكترات؟

الشخصيتان اللتان قدمتهما في المسلسلين الموسم الماضي بالرغم من أنهما تظهران سهلتان فإنهما ضمن الكاراكتر، والناس أول مرة تراني أمثل بالعربية، فاحترافي للتمثيل تأخر لأني كنت أعيش في نيويورك في الفترة من 2012 حتى 2021، بدأت التمثيل منذ فترة طويلة وليس العام الماضي فقط، فلقد بدأت منذ عام 2013 بالتمثيل خارج مصر وتحديدا في نيويورك، في عدد كبير من الأعمال، كما شاركت في العديد من الورش، وكورسات التمثيل بالخارج، ولكن عندما عدت إلي مصر، كان علي التدريب على التمثيل باللهجة المصرية مع الـbody Language الخاص بالشعب المصري لأنه مختلف تماما عن الخارج، خاصة أني أريد التنوع في الأدوار التي أقدمها، فقدمت العام الماضي وكيل نيابة وآخر ضعيفا وأنا لست بضعيف نهائيا، كانت أدوار بعيدة عني تماما، وأخيرا في مسلسل "روز وليلى" أظهر خلاله بكاركتر ظريف ولكن سأتوقف عن تقديم تلك الكاركترات بعده.

هل كانت المرة الأولى التي تتعاون فيها مع النجمة الكبيرة يسرا في مسلسل "روز وليلي"؟

بالتأكيد لا، فلقد تعاونا من قبل من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" فالأستاذة يسرا، يمكن وصفها بأنه عندما تجتمع الطبيعية والخبرة وكل الأمور تتواجد في شخص واحد، فلقد كان لي الشرف بالعمل مع شخص محترف بدرجة غير عادية.

حدثنا عن مسلسل "روز وليلي" ودورك؟

هو من نوعية المسلسلات القصيرة، حيث سيتم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، وهو مكوّن من 10 حلقات فقط، من تأليف الكاتب الإنجليزي كريس كول، وإخراج البريطاني الشهير أدريان شيرجولد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول المحققتين السريتين يسرا ونيللي كريم، حيث تخوضان العديد من الصراعات والأزمات وأجسد دور شاب عاطل ومتزوج من نيللي كريم، وهي صاحبة عمله، يعمل فيديوهات على التيك توك حتى يتمكن من الحصول على بعض الأموال، فهو رجل لا يتحمل المسؤولية.

وكيف تم ترشيحك للعمل وكيف كانت كواليس العمل؟

المنتج جمال العدل هو من رشحني للمسلسل، ولكن العمل مع الأجانب ليس به أيه وسائط، حيث قمت بعمل كاستينج للشخصية وتم اختياري للدور، وسعدت بالعمل مع أدريان فهو يهتم بكل التفاصيل في موقع التصوير وكان يشجعنا بعد كل مشهد يتم تصويره، وأيضا مؤلف العمل كريس كول الذي كان يراجع كل التفاصيل بدقة كبيرة أيضا، والحقيقة أنا محظوظ جدا بالعمل في هذا المسلسل ليكون عملي الثالث في الدراما التلفزيونية العربية، ولذلك أقوم طوال الوقت بالتدريب وأتلقى العديدمن ورش التمثيل على كل الأعمال التي أقدمها لأظهر بشكل محترف.

وماذا عن السينما؟

لدي مشهد مهم جدا في فيلم "الملحد" من تأليف الأستاذ إبراهيم عيسي، وأظهر بشخصية رجل دين، والمشاهد تجمعني مع أحمد حاتم، ومصطفى فهمي ومحمود حميدة، وإخراج ماندو العدل، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعدا نهائيا للعرض، كما أن هناك العديد من المشاريع التي مازالت تحت البحث، وإن عرض علينا العديد من الأعمال السينمائية التي تريد الجمع بيني وبين نيللي.