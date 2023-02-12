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ياسمين عبدالعزيز من الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في انستغرام

بشفاه كبيرة وملامح صادمة.. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ متابعيها

دبي - العربية.نت
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مجدداً، فاجأت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز محبيها وجمهورها في كل مكان، بسبب ظهورها بملامح صادمة في كواليس إعلان جديد تصوره ليتم عرضه في رمضان 2023.

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وظهرت ياسمين عبد العزيز كأنها خضعت لعملية حقن في الوجه، فقد ظهرت بشفاه كبيرة مع لون أحمر صارخ وخدود منتفخة، ما أثار التساؤلات مجدداً حول خضوعها لمشرط الجراح التجميلي.

لكن ما ظهرت به النجمة المصرية هو "فلتر" من تطبيق الصور "انستغرام".

وقبل أسابيع قليلة، نشرت الفنانة مقطع فيديو بنفس الفلتر حيث ظهرت فيه ملامحها مختلفة للغاية وكأنها خضعت للتجميل لزيادة حجم الخدين والشفتين، ما جعل الجمهور حائرا حول ما حدث للفنانة.

وياسمين عبد العزيز دائما ما تحب أن تداعب جمهورها مستعينة بفلاتر من تطبيق سناب شات الشهير أو من موقع إنستغرام.

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