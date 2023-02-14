سخروا منها لكثرة أعمالها.. هكذا ردت ريهام عبد الغفور!

بينما تعيش الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور حالة نشاط فني كبيرة، حيث يعرض لها خلال الفترة الأخيرة نحو 5 أعمال درامية عبر المنصات المختلفة، استطاعت أن تحقق عبرها نجاحا جماهيريا كبيرا، في ظل تنوع الأدوار التي تقدمها واختلافها، أثار بعضها جدلا واسعا.

فقد سخر البعض من كثرة ظهور الفنانة، وتحدث البعض عن كونها مدينة بالمال، لذلك قررت أن تشارك في كل هذه الأعمال في وقت واحد.

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أمام هذه البلبلة، لم تكتف ريهام عبد الغفور بالصمت، بل قررت أن ترد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشرت توضيحا للأمر.

وكتبت الفنانة المصرية قائلة: "بوست محشور في زوري.. أنا صورت الأعمال دي على مدار سنتين تقريبا.. وكان وقت عرضهم مختلف مش ورا بعض".

وحاولت ريهام في كلماتها أن تبرئ نفسها من تقديم أعمال كثيرة في توقيت واحد، حيث تابعت قائلة "طبعا أنا مليش دور أو قرار في وقت عرض الأعمال".

"هيبقى في حساباتي"

وتابعت بطلة مسلسل "أزمة منتصف العمر" حديثها قائلة: "عموما أنا اتعلمت حاجه في حياتي.. إن ربنا ما بيعملش غير الخير"، لكنها عادت لتتفق بشكل غير مباشر مع رؤية الجمهور.

كما ختمت كلماتها قائلة: "أكيد اللي حصل ده هيبقى في حساباتي أكتر الفترة اللي جايه".

يشار إلى أن كلام ريهام لم يتفق معه عدد من المعلقين من العاملين في الوسط الفني، حيث أخبروها أن عرض الأعمال في توقيت متقارب يمنح الجمهور الفرصة للتعرف على قدرتها في تقديم الأدوار المختلفة بحرفية.