قصة حب وقع فيها المخرج حرمت دينا من فيلم "مستر كاراتيه"

لم تكن الفنانة المصرية دينا تبحث إلا عن فرصة للعمل مع مخرج كبير، وهو ما حدث حينما اختارها المخرج الراحل محمد خان لبطولة فيلم "مستر كاراتيه" مع الراحل أحمد زكي.

لكن ما حدث في الكواليس لا يخطر ببال أحد، وهو ما روته الفنانة المصرية في لقاء تلفزيوني.

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وقع في غرام فنانة أخرى

وأشارت دينا إلى كونها كانت تتمنى العمل مع مخرج كبير بقيمة الراحل محمد خان، خصوصا وأن حدث بالفعل أن اختارها لتقديم دور البطولة النسائية في فيلم "مستر كاراتيه" مع الراحل أحمد زكي، لكنه في اليوم التالي وقع في غرام الفنانة المصرية نهلة سلامة.

بعدها تزوج محمد خان من نهلة سلامة، لذلك قرر استبعاد دينا من الفيلم ومنح الدور إلى نهلة سلامة، وهو ما علقت عليه دينا قائلة "قدام الحب كل شئ مباح".

وأوضحت دينا موقفها في ذلك التوقيت بكونها بكت كثيرا وشعرت بحزن شديد بسبب هذا الموقف، حيث كانت صغيرة وقتها وفي بداية مشوارها الفني، واعتبرت أن الأمر يمثل نقلة كبيرة في مشوارها الفني لذلك كان حزنها شديد.

فرصة أخرى ضاعت

كما كشفت الفنانة المصرية أنها قبل سنوات تلقت عرضا من محمد خان من أجل المشاركة في فيلم "قبل زحمة الصيف"، وهو آخر الأعمال التي قدمها الراحل، وشارك في بطولته ماجد الكدواني وهنا شيحة.

يشار إلى أنه اشترط عليها حينها التفرغ التام لشهر كامل، حيث يجري التصوير في منطقة الساحل الشمالي، لكنها لم تتمكن من التفرغ وفقدت فرصة العمل مع محمد خان مجددا، قبل أن يرحل المخرج الكبير عن عالمنا.