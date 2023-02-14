كريم فهمي: أنا شخصية صعبة.. وزوجتي تتحملني كثيرا

حالة من النشاط الفني يعيشها منذ بداية عام 2023، وذلك بعد تقديمه مسلسل "أزمة منتصف العمر"، وواصل النجاح بفيلم "أنا لحبيبي" الذي يُعرض في دور السينما حاليا، واستطاع خلال هذه المدة القصيرة، أن يلقى إشادات من الجمهور ونجوم الوسط الفني والرياضي، وحقق أكثر من نصف مليون جنيه إيرادات في أول يومين من العرض. كما احتفل مؤخرا بطرح رواية الكوميكس "مملكة الموت" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن فعالياته الثقافية،. إنه الفنان كريم فهمي الذي أكد في حواره مع "العربية.نت" أن النجاح الذي يحققه هذا العام سببه أن الله يضع أعظم سيناريو للإنسان، وكان سبب ترتيب عرض المسلسل والفيلم وطرح الرواية في نفس الوقت.

*فيلم "أنا لحبيبي" نوع مختلف من السينما لم يُقدم منذ فترة.. فما تعليقك؟

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**هذا ما شجعني الحقيقة لتقديمه، فمنذ فترة طويلة لم نقدم أفلاما في السينما المصرية من هذا النوع، كما أنه قدم مصر بطريقة جميلة في العديد من المناطق مثل سيناء ونويبع ومناظرهم الطبيعية، والحمد لله الفيلم حقق ردود أفعال واسعة وإيجابية وهو ما أسعدني وفريق العمل، لأننا بذلنا مجهودا كبيرا فيه.

*حدثنا عن الفيلم..

**الفيلم كتبه محمود زهران بحرفية شديدة وأقدم فيه شخصية "شادي" وهي شخصية مختلفة تماما عن الأدوار التي قدمتها من قبل، وله معزة خاصة في قلبي مثل كل فيلم قدمته. فقد قدمت الكوميدي والاجتماعي وأفلام المهرجانات، ولكنها المرة الأولى التي أقدم فيها فيلم رومانسي.

*فيلم "أنا لحبيبي" تم تغيير اسمه لماذا؟

**بالفعل الاسم كان "جارة القمر" ولكن بعد مناقشات مع فريق العمل قمنا بتغييره ليكون أٌقرب للجمهور، لذلك اخترنا أغنية النجمة الكبيرة فيروز "أنا لحبيبي" لتكون اسم الفيلم، وليكون الاسم جاذبا. فالفيلم نقدم من خلاله 4 أغاني لفيروز، لأن بطليّ الفيلم يقعان في الحب من خلال الأغاني، والحمدلله الفيلم حقق نجاحا كبيرا حتى الآن.



من أفيش الفيلم من أفيش الفيلم

*بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل إلا أن هناك الكثيرون رفضوه بسبب الموضوعات التي تناولها.. أليس كذلك؟

**المسلسل يعتمد علي الكثير من القصص الحقيقية من مختلف أنحاء العالم العربي، وجمّعناه معا، ولابد للناس أن تتوقف عن هذه الأمور وتصدق ما نقوم به وتدعمنا في تقديم عمل مختلف، فلدينا مسلسل مصري ناجح علي كل المقاييس ومقدم بجودة عالية سواء في الكتابة أو الاخراج أو الإنتاج أو التصوير أو التمثيل، فلابد أن يقدموا له الدعم لصناعة أصبحت مهمة.

كما أن مسلسل أزمة منتصف العمر عمل درامي لا يمكن الحكم عليه إلا بعد مشاهدة العمل كله، ولكني سعيد بردود الأفعال، فعندما يشاهد الجمهورالمسلسل بالكامل سيتفهمون الفكرة بالكامل، فلم نقدم حتي ما يخدش الحياء في الحلقة الرابعة، فقد كان الأمر رمزيا، فلم نقدم ما يخجل بصريا، ولكن بالطبع الأمر شائك.

*الكثيرون رأوا أن مسلسل "أزمة منتصف العمر" به تشابه مع المسلسل التركي "العشق الممنوع" فما رأيك؟

**أنا لم أر مسلسل "العشق الممنوع" حتى أعرف ما التشابه، ولكن بالطبع سمعت عنه وأعرف أنه حقق نجاحا غير عادي على مستوى العالم، فممكن يكون التشابه في التابوهات فقط، ولكن ليس التفاصيل بالتأكيد. فالقائمون على العمل لم يشاهدونه بالتأكيد، فأحمد عادل قام بوضع الخطوط العريضة العامة للمسلسل، وهذا حقه، ولكن أنا من قمت بكتابة المعالجة بالكامل لكل حلقة مع المخرج كريم العدل، فنتيجة ظروف معينة اضطررنا إلى القيام بذلك.

*انتشرت فكرة وجود جزء ثانٍ من مسلسل "أزمة منتصف العمر"؟

**أنا ضد فكرة أن نقدم جزءا ثانيا من أي عمل حقق نجاحا كبيرا؛ لأنه أمر غير صحيح بالمرة، فالجزء الثاني في العادة لا يحقق نفس النجاح الذي حققه الجزء الأول، ولكني أؤكد أنني أتمنى تكرار التعاون مع الفنانة ريهام عبدالغفور بعد نجاحنا معا في "أزمة منتصف العمر".

*ما بين شخصيتك في "أزمة منتصف العمر" و"انا لحبيبي" أختلاف كبير فأي منهما شخصيتك؟

**بالفعل أقدم في كل عمل منهم شخصية مختلفة ما بين التوكسيك والرومانسية، وأنا شخصيا لا أعرف أي منهم فأنا فى الحقيقة شخصية صعبة، ولكن ليس فى التعامل مع الناس. ولكن زوجتي تتحملني كثيرا، لأني طيلة فترة عملي سواء أكتب عملا أو أشارك فى تمثيله أو أنتظر ردود أفعال، أكون شخصا متوترا وعصبيا، فأنا في العادة ما بين الكتابة أو التصوير وفي كل منهم أكون متوتر.

*أعلنت عن طرح روايتك في الأيام الأخيرة من المعرض.. حدثنا عنها

**كنا نسابق الزمن في الانتهاء من الرواية، والحقيقة دار النشر- المصرية اللبنانية - قامت بعمل مجهود غير عادي للحاق بالتواجد في معرض الكتاب هذه الدورة، والحمدلله تمكنا من ذلك. ففكرة نزول رواية بطريقة كومكيس لم يكن سهلا أبدا، والحقيقة أن ميجو رسام الكوميكس بذل مجهودا كبيرا حتي نصل لهذا المستوى، وأنا سعيد جدا بالتعاون معه.

*ولماذا اخترت فكرة الكوميكس في تقديمك لتلك الرواية؟

**هي التجربة قريبة لفكرة تقديم فيلم سينمائي، فقد كنت دائما أتمني تقديم كتاب، ولكن ليس مجرد كتابة على ورق، فقد كنت أتمنى عندما أٌقدم رواية يمكن أن يراها الجميع وكأنهم يشاهدون فيلما من خلال كتاب، ولهذا قررت أن أقدمها كرواية مصورة. وعلى الرغم من أن الكوميكس في العادة تستهدف شريحة معينة، ولكن "مملكة الموت" موجّهة لكل الشرائح، وساعدني الحقيقة حماس دار النشر في تقديم العمل، واعتقد أن الجمهور أحب الفكرة.

*وهل سيتحول هذا العمل لفيلم سينمائي؟

**هناك بالفعل بعض المناقشات والمفاوضات علي تحويلها لفيلم، وهذا من قبل أن أقدمها كرواية في كتاب، ولكني كنت أحب طرحها أولاً في كتاب قبل الفيلم، وإن شاء الله تتحول لفيلم قريبا.

*فكرة نزول الفيلم والمسلسل والكتاب معا.. ما تعليقك؟

**كلها تدابير من عند الله، فمثلا الفيلم كنا نصور فيه لمدة 3 سنوات. أبطال الفيلم أحبوا بعضا على الأغاني، والفيلم له معزة خاصة لأنه أخذ وقت طويل للبحث عن شركة إنتاج، بالإَضافة إلي ظروف كورونا وانشغال أغلب فريق العمل بأعمال أخرى. والحقيقة أن الله يضع أعظم سيناريو لحياة الإنسان، وكان سبب ترتيب عرض المسلسل والفيلم وطرح الرواية في نفس الوقت، وأن يحققوا هذا النجاح، فالحمدلله.

*تم الإعلان منذ فترة عن دخولك السباق الرمضاني بمسلسل "موعد على الغداء".. حدثنا عنه

**تلقيت العديد من المشاريع للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2023، ولكن للأسف أنا خارج السباق لهذا العام.