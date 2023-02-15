فاريل ويليامز من الموسيقى إلى الموضة مع "لويس فويتون"

كشفت دار Louis Vuitton في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء عن تعيين النجم الأميركي فاريل ويليامز كمدير إبداعي للأزياء الرجاليّة كخلف للراحل فيرجيل آبلو. فما الذي حمل هذا النجم من عالم الموسيقى إلى عالم الموضة؟

كتبت دار Louis Vuitton على موقع إنستغرام في المنشور الذي أعلنت فيه عن اسم المدير الإبداعي الجديد للأزياء الرجالية: "يتميّز فاريل ويليامز بكونه صاحب رؤية إبداعيّة تتوسّع من الموسيقى إلى الفن فالموضة. وهو رسّخ نفسه كأيقونة عالميّة ثقافيّة على مدار السنوات العشرين الماضية، فأسلوبه بتخطّي القيود في العوالم المختلفة التي يستكشفها يتماشى مع نهج دار Louis Vuitton في المجال الثقافي مما يُعزّز مكانتها في مجال الريادة والابتكار".





ألبوم هابي أكبر نجاحات ويليامز الموسيقيّة الصورة التي نشرتها دار لويس فويتون على صفحتها في موقع إنستغرام للإعلان عن تعيين ويليامز مدير إبداعي للأزياء الرجالية. فاريل ويليامز مع الرئيس الفرنسي إيمانويال ماكرون

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المدير الإبداعي الجديد تولى منصبه على الفور، وسيُقدّم مجموعته الأولى خلال أسبوع الموضة للأزياء الرجاليّة الذي سيُقام في مدينة باريس خلال يونيو المقبل. أما الإعلان الرسمي عن هذا الخبر فتمّ عبر صحيفة "لو فيغارو" الفرنسيّة بعد أن لمّحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة عن فرضيّة تعيين الفنان والمنتج الموسيقي فاريل ويليامز في هذا المنصب المرموق.

وكان القسم الرجالي في الدار بدون مدير إبداعي منذ وفاة المصمم فيرجيل آبلو الذي شغل هذا المنصب حتى شهر نوفمبر 2021، أما منذ رحيله فاهتمّ فريق من المصممين الداخليين في الدار بتحضير هذه المجموعات وقد تعاون في العرض الأخير للأزياء الرجالية مع المصمم الأميركي Kid Super لتقديم مجموعة الأزياء الرجالية الخاصة بخريف وشتاء 2023-2024.

- من هو فاريل ويليامز؟

هو صاحب أغنية Happy الشهيرة والحاصل على 13 جائزة غرامي موسيقيّة، يبلغ فاريل من العمر 49 عاماً وهو شخصيّة حاضرة في مجال صناعة الأزياء، يتردد بانتظام لحضور عروض الأزياء الباريسيّة وقد سبق أن تمّ تعيينه سفيراً لعلامة Chanel وظهر في أفلام وثائقية تتناول حياة كارل لاغرفيلد وكوكو شانيل.

فاريل من النجوم الذين يحبون الأضواء ولكنه يهتمّ أيضاً بالمشاريع الإنسانيّة والاجتماعيّة. وهو أطلق في العام 2020 مشروع Black Ambition الذي يُشكّل مبادرة غير ربحيّة توفر نقطة انطلاق لأصحاب المشاريع من إفريقيا وأميركا اللاتينيّة، كما تؤمن لهم الدعم لإطلاق مشاريع ناشئة في مجالات التكنولوجيا، والصحة، والخدمات الاستهلاكيّة. وهو تعاون مع Adidas عبر علامة Humanrace التي أطلقها والتي تعمل على تعزيز قيم احترام الآخرين.

بدأ فاريل ويليامز حياته المهنيّة في مجال الإنتاج الموسيقي ولكنه سرعان ما عمل على تنفيذ مشاريع في مجال الموضة مع علامتيّ Billionaire Boys Club وIce Cream المتخصصتين في مجال أزياء الشارع الراقية. تعاون ويليامز أيضاً مع "نيغو" أحد أشهر وجوه الموضة اليابانيّة الذي تسلّم في العام الماضي مهام الإدارة الإبداعيّة لعلامة Kenzo المنتمية لمجموعة LVMH للسلع الفاخرة. أما مهمته الجديدة فسوف تُشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة إليه نظراً لمكانة Louis Vuitton كأهم علامات المنتوجات الفاخرة في العالم، والتي تعدّت مبيعاتها في العام 2022 رقم 20 مليار دولار.