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مصطفى الخاني من حماة
زلزال تركيا

خبر سار من نمس باب الحارة: شقة لكل من تهدم بيته في حماة

دبي - العربية.نت
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أعلن الممثل السوري مصطفى الخاني خبرا سعيدا لمتضرري الزلزال الذي ضرب بلاده الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن العائلات التي فقدت منازلها في حماة قد تم تأمين منازل لهم.

وأطل نمس باب الحارة، من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة عبر "تويتر" وهو يتحدث من محافظة حماة وخلفه آثار الأنقاض.

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وأعلن عن نتيجة إطلاقة مبادرة لتأمين سكن لجميع من تضررت منازلهم في المحافظة السورية، وكتب قائلاً: "حابب أعلن لكم وبشركم من هون من حماة انو جميع العوائل يلي (انهدم) بيتها أثناء الزلزال بحماة تم تأمين شقق سكنية لهم كإيجار لمدة سنة وبعضهم اليوم تم توقيع عقدهم وإن شاء الله خلال أيام بيستلمو الشقق".

كما وجه الخاني شكره لكل من ساعده على أرض الواقع بتأمين المنازل، ومعرفة العوائل والتواصل مع الجهات المعنية، حيث تم تسهيل هذا الأمر الشاق والمتعب ليصبح بسيطا وسلساً حسب تعبيره.

وأوضح الفنان السوري أن مبادرته كانت لمساعدة من تهدم بيته بشكل كامل، وطالب العائلات التي طلبت منها الجهات المختصة إخلاء منازلها لسلامتهم أن تتوجه إلى جمعية "الأمل" ليتم تأمينها بشكل مباشر.

كذلك، اعتذر النجم السوري عن تلبية طلبات الجميع، كمن تشققت منازلهم وغيرهم لأن مباردته فردية - حسب وصفه-.

وكان الخاني أطلق مبادرة عبر صفحته في "فيسبوك"، مطالبا جميع من تهدمت منازلهم في حماة بمراسلته، ليتم التأكد من حالتهم ومساعدتهم.

من آثار الزلزال في سوريا - رويترز
من آثار الزلزال في سوريا - رويترز

يذكر أن الزلزال الذي ضرب سوريا الاثنين الماضي، خلف آلاف القتلى والجرحى فقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 7328، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن للعربية أن هناك الكثير من قتلى الزلزال دفنوا بدون تسجيلهم في المستشفيات.

وشدد على أن هناك الكثير من المفقودين في المناطق المنكوبة مصيرهم مجهول.

إلى ذلك، أشار إلى أن حجم الكارثة في المناطق بالشمال السوري أكبر بكثير من الإمكانيات المتوفرة.

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