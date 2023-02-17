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فؤاد بعد الجراحة

محمد فؤاد يعترف بالسر وراء فقدان وزنه

صاحب الحب الحقيقي: "لن أقوم بخداع الجمهور"

القاهرة- أحمد الريدي
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فترة طويلة من الغياب قطعها المطرب المصري محمد فؤاد، الذي عاد للظهور بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، بعد أن قدم حفل غنائي في بيروت.

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وفي مداخلة هاتفية أجراها المطرب المصري مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، تحدث فؤاد عن المظهر الجديد الخاص به وفقدانه الكبير للوزن.

هامة لصحته

وأكد صاحب "الحل الحقيقي"، أنه أجرى جراحة تكميم للمعدة، معربا عن اندهاشه من كون البعض يخفي مثل هذا الأمر ولا يصرح به، وكأن ما قام به جريمة خيانة عظمى.

كما أوضح أن الأمر كان هاما من أجل صحته، لذلك أقدم عليه، ولن يقوم بخداع الجمهور والتصريح بأنه التزم بحمية غذائية مثلما يفعل البعض، لأن هذا أمر يورث الكذب، وعليه أن يذكر ما قام به بشكل صادق، ليوجه رسالة إلى هؤلاء الأشخاص قائلا "متعلموش الناس الكدب".

محمد فؤاد
محمد فؤاد

لكنه شدد على كونه ملتزم بالبرنامج الغذائي الموضوع له بعد إجراء الجراحة، مطالبا الجميع الاهتمام بحالتهم الصحية، وفعل ما هو مناسب لهم.

حكاية معجبة

وتحدث فؤاد عن حفله في بيروت، وبالتحديد ما حدث بينه وبين واحدة من معجباته، حيث تتواصل معه عبر خاصية "واتساب" منذ 4 سنوات، ولم يشاهدها أبدا سوى من خلال الصور.

فؤاد بعد الجراحة
فؤاد بعد الجراحة

لكنه كان يشعر أنها تعيش إلى جوار أبناءه في منزله، وحينما وصل إلى لبنان كان حريصا على التوجه إلى منزلها من أجل الالتقاء بها وبعائلتها، وهو ما اعتبره من أهم أهداف رحلته.

وفي الحفل حضرت الفتاة بصحبة عائلتها بأكملها، وكانت تتفاعل معه خلال الغناء، معلقا على ذلك بأنه من الوارد أن ينسى بعض كلمات أغانيه، لكن هذه الفتاة لا يمكن أن تخطئ في حرف واحد.

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