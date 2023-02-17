مرض فتاك لم نسمع به أصاب بروس ويليس.. أسرته تكشف

بعد ما يقرب من عام على اعتزال بطل سلسلة أفلام "داي هارد" التمثيل بسبب إصابته بمرض أعاق قدراته الإدراكية ومنعه من الكلام، أعلنت عائلة الممثل بروس ويليس الخميس أنه تم تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي (اضطرابات دماغية تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ).

وقالت في بيان على موقع جمعية الخرف الجبهي الصدغي إنه "منذ أن أعلنا تشخيص إصابة بروس بعدم القدرة على الكلام في ربيع عام 2022، تطورت حالته ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديداً هو الخرف الجبهي الصدغي"، وفق رويترز.

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كما أضافت أنه "لسوء الطالع فإن التحديات في التواصل ليست سوى أحد أعراض المرض الذي يواجهه بروس. ورغم كون ذلك مؤلماً فإن من المريح أن يكون لديك تشخيص واضح أخيراً".

لا علاجات

كذلك أردفت أسرة النجم البالغ 67 عاماً، أن هذا المرض نادر وخطير وقاس "لم يسمع به كثيرون منا ويمكن أن يصيب أي شخص".

وكشفت أنه "لا توجد علاجات لهذا المرض، وهي حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة"، لافتة إلى أنه "مع تطور حالة بروس، نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث"، بحسب أسوشييتد برس.

ووقعت على البيان زوجة ويليس، إيما هيمنغ ويليس، وزوجته السابقة ديمي مور، وأبناؤه الخمسة رومر وسكاوت وتالوله ومابل وإيفلين.

نحو 100 فيلم

يذكر أن بروس ويليس صعد إلى عالم الشهرة في المسلسل التلفزيوني الكوميدي الدرامي "مونلايتننغ" (ضوء القمر) في ثمانينيات القرن الماضي، وظهر في نحو 100 فيلم على مدار مسيرته الفنية التي امتدت 4 عقود، نال خلالها الإشادة عن أدوار في أفلام "بالب فيكشن" و"ذا سيكسيث سينس" (الحاسة السادسة).

كما حصل على جائزة غولدن غلوب وجائزتي إيمي.