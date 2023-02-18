ريهام عبدالغفور تكشف سر رفضها تجسيد شخصية فاتن حمامة

رفضت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور تجسيد شخصية سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، في عمل فني يتناول سيرتها الذاتية، مؤكدة أنها تكن كل حب وتقدير للفنانة الراحلة، وجسدت شخصيتها سابقا كضيفة شرف في مسلسل "العندليب".

"شرف كبير.. لكن"

وبررت خلال لقائها مع برنامج "The Insider بالعربي" سر الرفض، قائلة "فاتن حمامة على راسي، وده شرف كبير، وأنا عملت دور فاتن حمامة كضيفة شرف في مسلسل العندليب بسبب تشابه الملامح، لكن أرفض الآن تقديم أعمال السيرة الذاتية".

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كما أوضحت "بشكل عام لا أحب تقديم أعمال تتناول السير الذاتية، لأني لا أملك قدرة على التقليد".

"خارج الصندوق"

فيما دافعت ريهام عبدالغفور عن القضية الجريئة المطروحة ضمن أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر" قائلة "فكرة العمل جريئة وغير تقليدية، وبالتأكيد أصابني بعض القلق لكن أنا جريئة في العمل، وبحب الحاجات اللي خارج الصندوق دائمًا".

وتدور أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر" في إطار دراما اجتماعية، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي يتزوجها كريم فهمي، ومع الحلقات تنكشف أزمة كل شخصية وماضيها الذي يترك أثره على مجريات الأحداث في حاضرها، في إطار من التشويق والتتابع السريع لكل حدث.