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من آثار الزلزال في سوريا - رويترز
من آثار الزلزال في سوريا - رويترز

دعوات من فنانين للتبرع لمنكوبي زلزال سوريا

دبي - العربية.نت
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لم يتأخر عدد من الفنانين عن تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية إلى منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وخلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى في سوريا وتركيا.

مخرج مسلسل "الهيبة" سامر البرقاوي أعلن عن تقديمه مساعدات لعدد من المتضررين في المناطق السورية المنكوبة خاصة اللاذقية وحلب.

مكسيم خليل
مكسيم خليل

أمام الفنان مكسيم خليل فيميل لفكرة المساعدات الفردية والتواصل المباشر مع المتضررين، مشيرا إلى أن الحملات الإغاثية لا تصل إلى مستحقيها وتضيع بين "الوكلاء".

بينما خالد القيش المتواجد حالياً في مصر لتصوير أحد أعماله الدرامية، أوضح لـ"العربية.نت" أنه يتواصل مع الأصدقاء المغتربين يدعوهم لجمع تبرعات وإيصالها للمنكوبين عبر "منظمات موثوقة"، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر السوري جهة موثوقة لتوصيل المساعدات لمستحقيها.

من جهته أعلن المنتج صادق الصبّاح أن شركته أطلقت حملة تبرعات بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري"داعيا كل زملائه في شركة الإنتاج من نجوم وعاملين، إلى أن التبرع في أسرع وقت لإغاثة المنكوبين في سوريا.

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