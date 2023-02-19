بعد الهجوم.. بطل "أزمة منتصف العمر" يسخر من عمله

حالة جدل كبرى أحدثها مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي يقوم ببطولته كريم فهمي وريهام عبد الغفور، ويتصدر المشاهدات في العديد من الدول.

فقد أثارت القصة الخاصة بالعمل والتي تتحدث عن شاب يتزوج من فتاة وتجمعه في التوقيت نفسه علاقة بزوجة أبيها بلبلة في الأوساط.

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بلبلة كبيرة

إلا أن صناع العمل أكدوا على أن المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية وقعت بالفعل، محاولين تخفيف الصدمة في العمل بأن جعلوا البطل يقع في غرام زوجة الأب، لكن ما حدث في الحقيقة هو وجود علاقة تجمع بين البطل ووالدة زوجته.

الضجة التي حدثت بسبب المسلسل، دفعت بطله كريم فهمي إلى السخرية من عمله المقبل، بعد أن كتب تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك" قال فيها: "انتظروا قريبا مسلسل صراع الملايكة من تأليفي وإخراج كريم العدل.. تدور أحداثه عن عائلة وصراع الخير والخير.. وهل سينتصر الخير على الخير.. أم سينتصر الخير على الخير.. وكيف الخير انتصر على الخير في النهاية".

عمل جديد؟!

وحاول فهمي الرد على منتقديه بشكل غير مباشر، من خلال التأكيد على ضرورة وجود عنصر الشر في العمل الدرامي، وأنه لا يمكن أن يتواجد الخير بمفرده داخل أي عمل درامي، ولابد من وجود صراع ينتصر فيه الخير على الشر في النهاية.

يشار إلى أن هذتا الرد دفع عددا من زملاءه إلى مجاراته في سخريته، حيث حاولوا اقتراح أسامي وأفكار أخرى من أجل العمل.

كما قرر اختيار كريم العدل لإخراج المسلسل بسبب التعليقات التي وردته.