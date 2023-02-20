"روبرت دي نيرو وعمر الشريف".. محمد رمضان يفجر مفاجآت حول بداياته

ما بين السينما والدراما، يعيش حالة من النشاط الفني المعتاد، بالإضافة إلى الأعمال الموسيقية التي يقدمها. وعلى الرغم من النجومية التي وصل إليها، فإنه كثيرا ما يثير الجدل بتصريحاته وما يقوله، وأحيانا بالصور التي ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي. وكان آخرها الجدل الذي أثاره بتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ12، خاصة ما تسبب به من حالة الغضب التي أثارها لدى أهل محافظة الأقصر بسبب النقد الذي وجهه للمحافظ بسبب غيابه عن المهرجان، خاصة أن كافة المحافظين في المحافظات الأخرى يسعون إلى حضور فعاليات المهرجانات التي تقام لديهم.

وخلال اليومين اللذين قام خلالهما بزيارة الأقصر للمشاركة في فعاليات تلك الدورة، ورجوعه إلى القاهرة لاستكمال تصوير مسلسله الجديد "العمدة"، الذي يعرض خلال سباق الدراما الرمضاني، كان لـ"العربية.نت" هذا اللقاء، حيث أكد رمضان على سعادته بالتكريم في الأقصر.

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وقال: "فخور بتكريمي الأول من بلدي في مدينة عظيمة مثل الأقصر، في مهرجان ناجح مثل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما أنني سعيد باختياري من ضمن المكرمين في هذه الدورة مع الفنانة هالة صدقي والموسيقار هشام نزيه، فهو شرف عظيم وجائزة تضاف لتاريخي أنني تسلمت جائزة كممثل من نجم وممثل قدير مثل محمود حميدة، الرئيس الشرفي للمهرجان أيضا".

وعن فكرة تكريمه في أحضان التاريخ بداخل معبد الأقصر، قال إن "هذا التكريم يجعلني أشعر بأننا نحتاج كفنانين ومبدعين مصريين أن نبذل كل الجهد للحفاظ على الفن والإبداع والريادة الفنية والثقافية، والتي حققها الأجداد لمصر بالأدوات المتاحة لهم في هذا التوقيت. كما أننا نسعى حاليا أيضا لخلود الإبداع والفن المصري عبر الأعمال الفنية والسينمائية التي ستعيش طويلًا. فهذا ما شعرت به عندما وجدت نفسي أقف في حضرة أجدادنا من العظماء وقت تكريمي".

وحول فكرة أن هذا التكريم هو الثاني له في مهرجان بمصر، قال: "اليوم حصلت على تكريم عظيم من مهرجان الأقصر، وفي الماضي تم منحي جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية عن فيلم "احكي يا شهرزاد"، ومن الممكن أن يتم تكريمي في مهرجانات مصرية أخرى خلال الفترة القادمة، فأنا أقدم كل عمل بكل اجتهاد وإخلاص".

وعن الشهادات التي يعتز بها في مشواره الفني قال رمضان: "عندما عُرض فيلم "الخروج من القاهرة" في مهرجان نيويورك للسينما، حصلت على إشادة كبيرة من النجم العالمي روبرت دي نيرو، وهو رئيس المهرجان. وعندما شاهد الفيلم وسأل عن منتجه، وذهب إليه المخرج شريف مندور، قال له "اهتموا بهذا الممثل"، وكانت شهادة عظيمة جدا ولها قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لي.

وقد حصلت على إشادة أخرى من الفنان الكبير عمر الشريف عندما تفاجأت باختياره لي لاستكمال مسيرته، وعلى الرغم من توقف العمل وقتها لعام كامل، ولكن كانت كلماته بمثابة طوق نجاة، وأنقذني من الغرق في بحر اليأس والإحباطات، وكنت أسمع كلمة "اترك مجال التمثيل لناسه".

وعن العمل التلفزيوني الجديد الذي سيدخل به السباق الرمضاني بعد أن قدم "موسى" و"الأسطورة" و"البرنس" في السنوات الماضية، أكد قائلا: "بدأت بالفعل تصوير مسلسل "العمدة"، ومن المقرر أن يُعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجديد. ويمثل هذا العمل عودة التعاون مع المخرج محمد سامي من جديد، بعد أن قدمنا 4 أعمال مميزة معا وحققت نجاحا كبيرا، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الشعبية".

وحول الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل قال إن "شخصية جعفر عبد الجواد خضر العمدة، وهو تاجر ومعلم كبير في السيدة زينب وله أصول صعيدية، ومتزوج من أكثر من واحدة، ونناقش نقطة تعدد الزوجات في إطار معين. وخلال الأحداث يضطر "جعفر العمدة" إلى الكذب على أسرته بأن ابنه توفي خلال مدة تتجاوز الـ20 عامًا، إلى أن تتطور الأحداث بشكل مفاجئ، وتتغير مجرى الأمور، وينكشف سر بطل العمل، ببحثه المستمر عن ابنه الذي فقده بعد اختطافه من قِبل مجهولين منذ سنوات طويلة فلا يعرف مصيره إن كان حيًا أو ميتاً. ويضطر "العمدة" أن يتحمل الألم بمفرده، لذا يقنع زوجته أنه عثر على نجله ومات، ويقوم بزيارة قبره من حين لآخر لإقناع زوجته بالحكاية، والحقيقة أنه بالرغم من كل هذه التفاصيل فإن الأحداث بشكل ما تجبرك على أن تحب "جعفر العمدة" وتتعاطف معه".

ومن الدراما للسينما، أكد رمضان أنه يستعد للعودة بقوة من خلال فيلم "ع الزيرو" الذي يكسر من خلاله حاجز الغياب عن السينما الذي دام لأربع سنوات. وقال: "أجسد شخصية "دراغون" الذي يعمل دي جي، وهو محب لعمله ويعشق أهل بيته، يعيش قصة حب رومانسية جدًا مع نيللي كريم ضمن الأحداث، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه. وتتطور الأحداث ليصبح "دراغون" واحدا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية. الفيلم يتضمن كوميديا والعديد من الأغاني، وأتمنى أن يحقق إقبالا جماهيريا ضخما يرضي الجماهير".

وفي الجديد في عالم الغناء، قال: "أحب الخروج من نطاق المحلية، وتوسيع قاعدة المشاهدين والمستمعين لي، فأغنيتي القادمة التي سأطرحها خلال عيد الفطر المبارك، سأقدمها مع مطرب برازيلي عالمي. كما أنني سعيد بالنجاح السريع الذي حققته أغنية "نصابة" التي قدمتها مع صديقي الفنان ديدين كانون. فالأغنية تجاوزت في أيام عدة، حاجز 5 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وأصبحت تنافس أغنيتي "على وضعنا" التي قدمتها مع الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله محمد عدوية".