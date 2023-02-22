بعد إعلان التوقف.. مهرجان الجونة السينمائي يعود مجدداً

في خبر مفاجئ للوسط السينمائي المصري والعربي، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن عودة فعالياتها مجددا بعد عام كامل من الغياب.

فقد أعلن المهرجان عن إقامة الدورة السادسة في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل، في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

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إدارة المهرجان أصدرت بيانا أكدت فيه أن فترة الغياب القصيرة سمحت لهم بإعادة النظر إلى الجوانب الفنية والتنظيمية للمهرجان، والتركيز على محورية دوره في تطوير المشهد الخاص بصناعة السينما.

المهرجان سيستمر انعقاده تحت رعاية مؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، على أن يتم دعمه من قبل مؤسس المهرجان نجيب ساويرس.

سميح ساويرس أكد في تصريحات نقلتها إدارة المهرجان، التزامه برعاية مهرجان الجونة، وجدد إيمانه بأهمية الفنون والثقافة ودورهما في تنمية المجتمع، معربا عن حماسه في استمرار الجونة موطنا لواحد من أكثر المهرجانات الثقافية البناءة.

وأعلن المهرجان عن تنصيب المؤسس المشارك للمهرجان عمرو منسي في منصب المدير التنفيذي، ليخلف أمل المصري التي شغلت هذا المنصب في الدورتين السابقتين، ووجه سميح ساويرس الشكر إليها بسبب الدور الذي لعبته في الدورتين الماضيتين.

ذلك القرار الذي يعني أن عمرو منسي سيكون جنبا إلى جنب مع انتشال التميمي مدير المهرجان، من أجل قيادة فعاليات الدورة السادسة من المهرجان.