حلا شيحة تحير الجميع مجدداً.. تصرف غامض ورسالة محيرة

زادت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة من حيرة متابعيها، بعد الجدل الذي أحدثته حينما نشرت صورها دون حجاب، وحذفت الصور التي تجمعها بزوجها الداعية والباحث معز مسعود.

وتسبب الأمر في انتشار شائعات تتحدث حول انفصالها عن زوجها، وسط صمت كبير من الطرفين، لكن الأمر ازداد غموضاً بسبب ما قامت به الفنانة المصرية.

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فقد حذفت كافة صورها من حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، دون أن تكشف السبب وراء القيام بهذا التصرف، خاصة أن هذه الخطوة اللاحقة على حذفها صور زوجها، شملت صور أبنائها ووالديها.

في الوقت نفسه نشرت شيحة رسالة غامضة توحي بأنها ستتحدث قريباً، وتكشف التفاصيل حيث اختارت وضع صورة عبر خاصية القصص المصورة تظهر فيها دون حجاب، وكتبت عليها رسالة باللغة الإنجليزية، أنها قد لا تفضل الحديث في الوقت الحالي.

"معاناتنا واحدة"

ولكنها بالتأكيد ستتحدث وستجعل أي امرأة تعلم أنها ليست وحدها، في أي أمر تشعر به أو تمر به على الإطلاق، مؤكدة على أن المعاناة التي تعيشها هي والنساء واحدة.

حلا شيحة لم تكشف إن كانت الرسالة تتحدث عن حياتها الشخصية، أم أنها مجرد حكمة أعجبتها وقررت أن تنشرها، لكن البعض حاول الربط بينها وبين التصرف الذي أقدمت عليه.

وفي الوقت نفسه مازال معز مسعود صامتاً لم يعلق على الأخبار المتداولة بشأنه هو وزوجته، ومازالت صورته بصحبة حلا شيحة بعد الزواج تتواجد على حسابه الرسمي عبر "انستغرام".

