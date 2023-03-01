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شبكة MBC: لا صحة لما يتم تداوله عن مسلسل معاوية.. وسيتم عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً

وقالت: يهم "مجموعة MBC" أن توضح أن تلك الخطابات التي تحمل شعارات MBC هي خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة

العربية.نت
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أعلنت "مجموعة MBC" في بيان لها اليوم، عن انتشار خطابات مفبركة يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على أنها صادرة عن إحدى أو بعض قنوات أو منصات أو منابر "مجموعة MBC" بخصوص مسلسل "معاوية".

وقالت: يهم "مجموعة MBC" أن توضح أن تلك الخطابات التي تحمل شعارات MBC هي خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة، لذا فإن كل من يتناقلها أو يروّج لها عن قصد أو عن غير قصد سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية أصولاً.

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كما توضح "مجموعة MBC" أن مسلسل "معاوية" ما زال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً.

وشددت "مجموعة MBC" على أن البيانات المتعلقة بالمجموعة هي تلك التي تصدر رسمياً عنها وتُوزّع عبر مكتبها الإعلامي من مقرّها الرئيسي (MBC Press Office)، وأن المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بإنتاجات MBC وعروضها وجداولها البرامجية ومحتواها الإعلامي هو شاشات MBC ومنصاتها وصفحاتها الرسمية.

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