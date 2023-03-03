سب وضرب وخطف.. تفاصيل خناقة الفنانة آيتن عامر مع طليقها

بعد اتهامات بالسب والضرب وخطف الأطفال، أصدرت النيابة العامة في مصر عدة قرارات في التحقيقات التي جرت في بلاغ الفنانة آيتن عامر وطليقها، إثر مشاجرة بينهما في كمبوند شهير بمنطقة الشيخ زايد، وتبادل كل منهما الاتهامات في التحقيقات.

إخلاء سبيل آيتن وطليقها

إلى ذلك، أخلت النيابة سبيل محمد عز العرب، المصور السينمائي، طليق آيتن بكفالة 1000جنيه من ديوان قسم الشيخ زايد، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

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كما أخلت سبيل آيتن عامر بالضمان الشخصي من سراي النيابة العامة، وأخلت سبيل والدتها، وقررت تسليم الطفلين يوسف وآيتن إلى والدتهما مع اتخاذ قرار بالتعهد بحسن الرعاية، واستدعت أفراد الأمن الإداري بالكمبوند لجلسة تحقيق عاجلة لسماع أقوالهم.

مشاجرة داخل كمبوند

وكانت مشاجرة قد نشبت بين الفنانة وطليقها داخل كمبوند بالشيخ زايد، فيما جرى استدعاء الشرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

ايتن عامر أم أحفادى فى مكانة ابنتى لها كل

التقدير والمحبة فى كل الاحوال فى زواجها

وفى انفصالها عن ابنى . ولا أقبل أى اساءة

لها أو مساس بأسمها أو بعائلتها الكريمة من أى طرف pic.twitter.com/uNWvHf344l — ahmed ezzarab (@aezzarab25) March 2, 2023

واتهمت آيتن طليقها بالتعدي عليها بالضرب والسب والشتم في محضر رسمي.

منعه من الخروج بطفليه

وقالت في البلاغ إن طليقها حضر لمسكنها، وتعدى عليها بالسب والشتم، وكذا والدتها- 71 سنة-، ثم أخذ طفليها، آيتن محمد 7 سنوات، ويوسف محمد 6 سنوات، ووضعهما داخل سيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، لكن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وجرى التحفظ على السيارة.

"أرفض التجاوز في حقها"

لكن الرسام أحمد عز العرب والد طليق آيتن رفض تجاوز أي أحد في حق الفنانة، مؤكداً أنها أم أحفاده ومثل ابنته.

وكتب في تغريدة عبر موقع "تويتر": "آيتن عامر أم أحفادي فى مكانة ابنتي لها كل التقدير والمحبة في كل الأحوال في زواجها وفي انفصالها عن ابني، ولا أقبل أي إساءة لها أو مساس باسمها أو بعائلتها الكريمة من أي طرف".