في العناية المركزة بحالة حرجة.. إصابة ممثلة مصرية بالسرطان

تعرضت الفنانة المصرية، شيرين الطحان، لوعكة صحية استدعت نقلها للعناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، فيما كشفت صديقة مقربة لها عن إصابة الممثلة بمرض السرطان.
وقالت الإعلامية ناهد عوني، إن شيرين مصابة بمرض السرطان، وحالتها الصحية تدهورت خلال الآونة الأخيرة، موضحة أنها تزور صديقتها داخل العناية ولا تملك لها سوى الدعاء حاليا، وذلك في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية.
يشار إلى أن الطحان من مواليد العام 1976، وعملت عقب تخرجها في كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم "45 يوم"، ومثلت بعدها في عدة مسلسلات تلفزيونية، منها رقم مجهول، واسم مؤقت، والسبع وصايا.
شاركت عام 2017 في الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" مع المخرج سامح عبد العزيز بطولة الفنان سيد رجب وروبي.
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