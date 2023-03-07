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محمد منير: فخور لحضور تكريم رفيق مشواري هاني شنودة

دبي - العربية.نت
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أعرب الفنان الكبير محمد منير عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة، والمقرر إقامته في الرياض غداً الأربعاء.

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وفي أول تعليق له بعد الإعلان عن مشاركته في الحفل، كتب محمد منير عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "كل الشكر و الفخر لحضور تكريم صديقي و رفيق مشواري الفنان هاني شنودة الذي ساهم في تقديم الأغنية البديلة بعد رحيل جيل العمالقة والذي أثر في جيل جديد بالكامل و هاني كان رائداً لهذا المشروع".

كما أضاف "شكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي أتاح لي هذه الفرصة للمرة الثانية".

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، أعلن عن حفل غنائي يجمع عددا من نجوم مصر مع الموسيقار هاني شنودة تحت شعار "ذكريات" على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

كما نشر عبر حسابه في "تويتر" صورة دعائية للحفل، ضمت النجوم عمرو دياب ومحمد منير وأنغام وأحمد عدوية ومي فاروق ومصطفى حجاج وفريق كايروكي.

يأتي الحفل تكريما للمسيرة الفنية الخاصة بالموسيقار المصري هاني شنودة، الذي يحتفل في أبريل المقبل بعيد ميلاده الـ80.

كما يعد حفل "ذكريات" أول حفل غنائي يجمع بين النجوم عمرو دياب ومحمد منير وأنغام في ليلة واحدة.

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