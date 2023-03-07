محمد منير: فخور لحضور تكريم رفيق مشواري هاني شنودة

أعرب الفنان الكبير محمد منير عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة، والمقرر إقامته في الرياض غداً الأربعاء.
وفي أول تعليق له بعد الإعلان عن مشاركته في الحفل، كتب محمد منير عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "كل الشكر و الفخر لحضور تكريم صديقي و رفيق مشواري الفنان هاني شنودة الذي ساهم في تقديم الأغنية البديلة بعد رحيل جيل العمالقة والذي أثر في جيل جديد بالكامل و هاني كان رائداً لهذا المشروع".
كما أضاف "شكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي أتاح لي هذه الفرصة للمرة الثانية".
كل الشكر و الفخر لحضور تكريم صديقي و رفيق مشواري الفنان هاني شنودة الذي ساهم في تقديم الأغنية البديلة بعد رحيل جيل العمالقة و الذي أثر في جيل جديد بالكامل و هاني كان رائداً لهذا المشروع شكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ @Turki_alalshikh الذي اتاح لي هذه الفرصة للمرة الثانية— Mohamed Mounir (@Mounirofficial) March 6, 2023
وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، أعلن عن حفل غنائي يجمع عددا من نجوم مصر مع الموسيقار هاني شنودة تحت شعار "ذكريات" على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.
حفل كبير جداً بإذن الله اكون حاضر ... فيه كثير من المفاجآت ... لا احد يقول مالقيت طاوله او تذاكر🤷🏻♂️🎶https://t.co/TqQZMEkjwr pic.twitter.com/HTS1dCFZri— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 6, 2023
كما نشر عبر حسابه في "تويتر" صورة دعائية للحفل، ضمت النجوم عمرو دياب ومحمد منير وأنغام وأحمد عدوية ومي فاروق ومصطفى حجاج وفريق كايروكي.
يأتي الحفل تكريما للمسيرة الفنية الخاصة بالموسيقار المصري هاني شنودة، الذي يحتفل في أبريل المقبل بعيد ميلاده الـ80.
كما يعد حفل "ذكريات" أول حفل غنائي يجمع بين النجوم عمرو دياب ومحمد منير وأنغام في ليلة واحدة.
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