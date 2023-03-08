مشهد لأحمد السقا يقلق جمهوره.. وزوجته تعلق

بعدما ظهر الفنان أحمد السقا بوجه شاحب في برومو مسلسل "الكبير أوي"، علقت زوجته الإعلامية مها الصغير على الجدل المثار حول مرض السقا.

"بصحة جيدة"

وقالت إن "أحمد السقا بخير وصحته جيدة، لكن يبدو أنه حينما شارك في برومو الكبير أوي 7 كان مرهقا"، لكنها أكدت أنه لم يعان من أي مرض، وفق ما نقل عنها موقع "القاهرة 24".

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يذكر أن "الكبير أوي 7" يضم العديد من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

نجاح فيلم العنكبوت

على جانب آخر، يعيش أحمد السقا حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينها فيلم يحمل اسم "العنكبوت" مع منى زكي، وضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي، ومن تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.