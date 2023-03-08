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نادين نجيم وميسي

ميسي يفاجئ نادين نجيم بهدية خاصة.. ماذا أعطاها؟

دبي - العربية.نت
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تلقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، هدية خاصة للغاية من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأهدى اللاعب الشهير، نجمة مسلسل "صالون زهرة"، قميص منتخب الأرجنتين يحمل توقيعه، بالإضافة إلى تقديم قميص باريس سان جيرمان هدية إلى ابنها جيوفاني.

ونشرت نادين نجيم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للحظة توقيع ميسي على القميصين، يوم الأحد.

كما قدمت النجمة اللبنانية الشكر إلى ميسي، وكتبت: "شكرا كثيرا.. نحبك ميسي.. إنها مفاجأة رائعة".

من انستغرام نادين نجيم
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  • من انستغرام نادين نجيم
(2 صور)
من انستغرام نادين نجيم
من انستغرام نادين نجيم

كذلك علقت على حصول ابنها على قميص باريس سان جيرمان الذي يحمل اسم ابنها ورقم ميسي في الفريق الباريسي قائلة: "جيوفاني حتماً سيبكي، لا أستطيع الانتظار حتى أقدم له القميص، يا لها من مفاجأة، سيكون في قمة السعادة".

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