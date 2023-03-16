محمد الحلو يتعرض لأزمة صحية.. ونجله يناشد الجميع: ادعوا له

تعرض المطرب المصري محمد الحلو لأزمة صحية طارئة، بعد أشهر قليلة من إجراءه عملية جراحية بسبب معاناته من انسداد الشرايين.

الخبر كشف عنه نجل الفنان حمادة الحلو، حيث نشر صورة لوالده عبر حسابه على "فيسبوك"، وقدم رسالة دعم له، قال فيها: "ربنا يشفيك يا حبيبي ويعافيك.. وزي ما ربنا كرمك في العملية اللي فاتت.. هيكرمك في العملية دي".

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رسالة الابن كشفت أن الأب الحلو يحتاج إلى جراحة جديدة، رغم تركيبه لدعامات قبل أشهر قليلة، لكن الآلام عاودته من جديد ما استلزم إجراء فحوصات طبية.

نجل المطرب المصري وجه رسالة عاطفية إلى والده قال فيها: "أنت أطيب قلب وأكرم انسان في الدنيا.. وربك كبير يا حبيبي"، وناشد المتابعين :"فضلا وليس أمرا.. الرجاء الدعاء لأبي".

نجل المطرب المصري تلقى مئات التعليقات من المتابعين، الذين تمنوا تجاوز والده الأزمة الصحية سريعا، خاصة أن الأيام الماضية حملت خبرا سعيدا، بعد أن قام الفنان الحلو بتسجيل شارة مسلسل "ضرب نار" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويقوم ببطولته أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

الحلو قدم الأغنية بصحبة حنان ماضي، ليلتقيا معا بعد مرور سنوات طويلة منذ تقديمهما لشارة مسلسل "الوسية"، والذي حقق نجاحا كبيرا.