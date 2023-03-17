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من الفيديو

بابتسامة عريضة.. جمهور جاستن بيبر يطمئن على صحته

النجم الشاب مصاب بمتلازمة "رامزي هانت"

دبي - العربية.نت
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بعد أكثر من أسبوعين على قطع جولته الغنائية بسبب إعلان إصابة وجهه مرة أخرى بشلل جزئي، متأثراً بمتلازمة "رامزي هانت" التي يعاني منها أصلا، ظهر المغني الكندي الشهير جاستن بيبر وهو بحال جيدة.

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فقد انتشر مقطع فيديو لبيبر عبر إنستغرام، أظهره مبتسماً، وهو ما كان لا يستطيع فعله قبل فترة بسبب مرضه.

ابتسامة عريضة

ففي الصيف الماضي، أكد النجم الشاب أنه يعاني من فيروس يهاجم عصب الأذن وأعصاب الوجه ويصيب بشلل في تلك المنطقة.

وأضاف أنه لا يستطيع إغماض عينيه بشكل جيد، كما لايستطيع الابتسامة.

من الفيديو
من الفيديو

إلا أن الفيديو الجديد أظهر بيبر بصحة جديدة، وهو يبتسم ابتسامة عريضة، وسط فرحة من محبيه الذين تفاعلوا مع المقطع معربين عن سعادتهم بشفاء نجمهم المفضل.

يذكر أن متلازمة "رامزي هانت" هي اضطراب عصبي نادر يحدث عندما يصيب فيروس الحماق النطاقي عصبا في الرأس بالقرب من الأذن الداخلية.

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