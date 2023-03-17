بسبب حفل زفافه.. حسن شاكوش يسب إعلاميين بألفاظ نابية

ظهر المطرب الشعبي المصري، حسن شاكوش، للمرة الأولى بعد حفل زفافه، من أجل توجيه رسالة مبطنة للبعض، وتحية للبعض الآخر ممن حرصوا على حضور الحفل.

فقد ظهر شاكوش في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وطالب متابعيه بالانتباه إلى حديثه جيدا، في ظل رغبته بتوجيه رسالة مهمة.

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شاكوش بدأ كلماته بتوجيه الشكر إلى النجوم الذين حضروا حفل زفافه الذي أقيم قبل أيام، وأخذ يذكر أسماء من حرصوا على الحضور وأبرزهم تامر حسني ورامي صبري وماجد المصري ومصطفى قمر ووفاء عامر، وعدد آخر من النجوم.

"المعاملة بالمثل"

وأوضح أن من تغيبوا عن حفل زفافه بسبب عذر أو انشغال بعمل فني لن يغضب منهم، لكن من وجه إليهم الدعوة ولم يحضروا دون وجود أعذار، فهؤلاء ستكون هناك معاملة بالمثل معهم.

وهو ما علق عليه شاكوش قائلا "الدنيا دوارة.. واللي النهاردة متحتاجوش بكره تحتاجه"، مؤكدا على أنه طلب من صديق له أن يكتب أسماء جميع من حضروا إلى حفل الزفاف حتى يعلم بمن حضر ومن تغيب.

وصفهم بألفاظ غير لائقة

مطرب المهرجانات تحدث عن عدد من الإعلاميين دون أن يذكر هويتهم، مشيرا إلى كونه وجه إليهم الدعوة من أجل حضور حفل زفافه لكنهم تغيبوا، وبعد أن صار زفافه تريند عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

حاول عدد من هؤلاء الإعلاميين التواصل مع إدارة أعماله كي يستضيفوا حسن شاكوش في برامجهم، وهو ما دفع شاكوش إلى وصف هؤلاء الإعلاميين بألفاظ مثل "عبيط وأهبل".

هل سيحل ضيفا في مقلب رامز؟

حسن شاكوش استغل البث المباشر لكي يؤكد على أنه غير متواجد في برنامج رامز جلال في شهر رمضان، مؤكدا أن بعض المواقع نشرت أخباراً تفيد بوجوده ضيفاً في البرنامج هو وزميله حمو بيكا لكن هذا لم يحدث.

وفي نهاية البث المباشر، أكد شاكوش أنه شعر بالصدمة والحزن بعد حفل زفافه، حينما فوجئ بغياب البعض، لكنه تعلم بعدها ألا يشعر بالصدمة من هذه المواقف.