أحمد السقا يقضم ثعبانا.. رامز جلال يفرج عن مقلبه الجديد

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، طرح الفنان المصري رامز جلال البرومو الخاص ببرنامجه الجديد "رامز نيفر إند" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" في رمضان.

حيث يُظهر البرومو وقوع عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي ضحايا لهذا المقلب، ومن بينهم محمد رمضان وأحمد السقا ومحمد فؤاد ومحمود عبد المنعم كهربا.



البرومو لم يظهر تفاصيل المقلب الذي يقع الضيف ضحية له، لكن رامز جلال توعد ضيوفه بأمرين وليس أمرا واحدا، حيث ظهروا وهم يصرخون بسبب ما يتعرضون له.

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لكن الملفت هو قيام أحمد السقا بقضم رأس ثعبان صغير، دون أن يكشف البرومو عن السر وراء هذا المشهد، وهو ما سيظهر في حلقات البرنامج.



فيما ظهر رامز جلال وهو مصاب في إصبعه وتسيل دماؤه، حيث كان يسأل طاقم البرنامج عما إذا كانوا متأكدين أن الأمر سام أم غير سام، ما يوحي بأنه تعرض إلى عضة ثعبان خلال التصوير.

البرومو شهد تفاعلا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا خلال دقائق قليلة من عرضه، حيث علق البعض على ضيوف هذا العام، وعلق البعض الآخر على ما يقوم به رامز في ضحاياه، خاصة أنه يحرص على التواجد كل عام من خلال فكرة مختلفة عن سابقتها.

البرنامج جرى تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه.