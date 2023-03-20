رحيل الفنانة المصرية لبنى محمود بعد صراع مع المرض

تلقى الوسط الفني المصري خبرا حزينا وصادما، برحيل الفنانة لبنى محمود مساء الأحد بعد صراع مع المرض، رغم ظهورها قبل أشهر قليلة في الجزء الثاني من مسلسل "موضوع عائلي".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن خبر الوفاة، على أن يتم تشييع الجثمان بعد ظهر الاثنين من مسجد السيدة نفيسة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وتدفن بعدها في مقابر العائلة.

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وترددت بعض الأنباء عن كون الراحلة اختل توازنها، وهو ما تسبب في سقوطها وإصابتها بنزيف في المخ، الأمر الذي أدى إلى الوفاة لاحقا.

لكن نقيب الممثلين أشرف زكي نفى في تصريح لـ "العربية.نت" هذا الأمر، مؤكدا على أن الراحلة لديها تاريخ مرضي طويل، وكانت تعالج لسنوات، مشيرا إلى كونه لا يعلم السبب في ترديد مثل هذه الأمور بشأنها، خاصة أنها خرجت منذ أشهر وتحدثت عن رحلة العلاج التي خاضتها والمصاعب التي كانت تعاني منها.

وتخرجت الفنانة الراحلة من المعهد العالي للباليه، قبل أن تتجه إلى مجال التمثيل عام 1985 حينما شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة".

لتتوالى بعدها مشاركاتها السينمائية، حيث قدمت ما يقرب من 90 عمل فني طوال مسيرتها، وتميزت معظم الأدوار بروح الفكاهة والكوميديا.

لكنها اختفت لفترة وبررت ذلك بمتاعب صحية عانت منها وخوضها رحلة علاج طويلة، ظلت بعدها في المنزل، حيث كانت ابنتها ترفض مغادرتها للمنزل، لكنها عادت للمشاركة وظهرت من خلال مسلسل "موضوع عائلي".