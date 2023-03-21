"أيه اليوم الحلو ده".. أحمد سعد يرقص مع ويل سميث

نشر المطرب المصري، أحمد سعد، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على موقع "تيك توك"، يظهر فيه بصحبة النجم العالمي، ويل سميث، وهما يرقصان على أنغام أغنية سعد الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده"، معلقًا على الفيديو: "إيه ويل سميث الحلو ده".
وظهر سميث في مقطع الفيديو، وهو مستمتع بوقته، ويؤدي عددا من حركات الرقص الشرقي مع أحمد سعد.
إلى هذا، يتواجد ويل سميث في السعودية حيث زار محافظة العُلا، وذلك ضمن فعاليات "كأس العلا للهجن".
وأظهر مقطع فيديو متداولا للنجم الأميركي يتبادل الحديث مع الحاضرين، أثناء زيارته للعلا في اليوم الرابع والأخير من كأس العلا للهجن، ولتشجيع فريق رفيقه "سويز بيتز" المُشارك في "سنام السباقات".
ومثَّلت زيارة "سميث" للعُلا فرصةً له ليشهد احتفاء أرض الحضارات وزُوّارها بهذه الرياضة المُمتعة والعريقة في موروث المملكة الأصيل.
-
إليك ألذ كوب.. كيف يحضّر رواد الفضاء القهوة؟كثيرة هي الأمور التي يصعب فعلها بالفضاء، ولو حدثت فعلاً تبقى خطواتها مبهمة للناس، فكيف بشرب كوب من القهوة؟!.فبسبب انعدام الجاذبية الذي يميز الحياة على ... علم
-
البرهان: السياسيون يتحملون مسؤولية الانقلاب وليس الجيشللمرة الثانية في أقل من يومين، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، التأكيد على أن البلاد ماضية نحو التسوية ... العرب والعالم
-
بوريل: أحبطنا مساعي موسكو لتقسيم صفوف الدول الأوروبيةجدد الاتحاد الأوروبي موقفه الداعم لأوكرانيا ضد القوات الروسية، وعزمه المضي قدماً في تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف.وقال مسؤول السياسة ... العرب والعالم