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محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

الأشرس والأول والوحيد.. محمد رمضان يكشف عن منافسه بالحياة

القاهرة- العربية.نت
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قبيل عرض مسلسله الجديد "جعفر العمدة" والذي سيشارك به في دراما رمضان 2023، كشف الفنان محمد رمضان، عن منافسه الوحيد في حياته وعلى الساحة الفنية.

وأكد "نمبر وان" خلال لقائه ببرنامج "MBC trending"، أنه لا منافس له سوى نفسه قائلاً "مفيش حد في الكون ليس له منافس، ولكن المنافس الأشرس والأول والوحيد في حياتي هو محمد رمضان نفسه".

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وأشار رمضان إلى حرصه الدائم على منافسة نفسه بأعماله الناجحة مثل مسلسل "ابن حلال" و"الأسطورة" و"نسر الصعيد" و"البرنس"، قائلاً: "وهذه المنافسة بتوترني لأنني أسعى دائما لتقديم الأفضل لجمهوري".

يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة"، يشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين وتأليف وإخراج محمد سامي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

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