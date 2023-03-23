مشهد أحدث أزمة بين غادة عادل وابنها.. فوجئ به في السينما
ابن الفنانة المصرية فوجئ بها ترقص في أحد مشاهد فيلم "ولاد رزق" الذي شاركت فيه كضيفة شرف
قصص وكواليس ساخنة تحملها الأعمال الفنية، لا يعلم بها الجمهور إلا بعد فترة من وقوعها، وهو ما كشفت عنه الفنانة المصرية غادة عادل في حديثها عن مشاركتها بالجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق".
حيث حلت الفنانة المصرية ضيفة في لقاء تلفزيوني، ذكرت فيه ما دار بينها وبين ابنها بعد مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" كضيفة شرف.
غادة عادل أكدت أنها تلقت اللوم من ابنها بسبب مشهد الرقص الذي قدمته، خاصة أنه ذهب إلى السينما بصحبة أصدقائه من أجل مشاهدة العمل، ولم يكن يعلم أن والدته تشارك فيه كضيفة شرف حيث إنها لم تخبر العائلة بهذا الأمر.
لذلك توجه إليها ولامها، لكنها تحدثت إليه بهدوء وشرحت له الأمر، وأخبرته أنه لا يوجد شيء يسمى دورا جريئا أو غير جريء، حسب تعبيرها.
وأوضحت له أنها تقدم شخصيات تمثيلية تكون مختلفة وبعيدة عنها للغاية، ومن الوارد أن ترقص هذه الشخصيات أو أن تكون مدمنة، أو أن تكون معتدلة، وبالتالي هذا أمر خاص بالشخصية ولا علاقة لها به.
كما تطرقت إلى تصريح قديم لها قالت فيه "مش هعمل دور ولادي يتكسفوا منه"، فقالت إنها أصبحت تدرك الآن أنها تقدم شخصيات بعيدة تماما عنها ومختلفة، لذلك ترى أن مصطلحات مثل سينما نظيفة وغيرها هي أمور ساذجة.
غادة عادل لم تنكر أنها خسرت في السابق كثيراً بسبب مثل هذه الأمور، حيث رفضت أدوارا في أفلام "واحد صحيح" و"الديلر" بسبب قبلة ومشهد داخل حمام سباحة، لكنها الآن أصبحت تتعلم وتدرك أهمية الأدوار والأعمال.
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