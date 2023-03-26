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زياد برجي
الفنان زياد برجي

زياد برجي بشأن نزاعه مع إليسا: العبرة في الخواتيم

بيروت - فاطمة قنيبر
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لا يزال النزاع القضائي الذي نشب قبل أشهر، بين الفنانة إليسا والفنان زياد برجي يشغل الوسط الفني.

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فبعد أن أصدر القضاء اللبناني قراراً يقضي بأحقية الفنانة إليسا بأغنية "أنا وبس" التي لحنّها برجي، ردّ مكتب الأخير بأن القرار كان مفاجئاً.

"العبرة في الخواتيم"

وأضاف في بيان السبت، أن القرار جاء فجأة لأن فريق برجي لم يبلّغ بوجود أي دعوى في هذا الموضوع.

كما تابع أنه لم يتم الاستماع إلى الفريق أو بيان دفاعه، معتبراً أن جميع القرارات التي تصدر بهذه الطريقة هي "قرارات مؤقتة".

وختم قائلاً: "العبرة في الخواتيم".

جاء ذلك بعدما ردّت إليسا على قرار المحكمة بتغريدة احتفالية شكرت فيها وكيلها القانوني.

وأعلنت صاحبة "أجمل إحساس" عبر حسابها على تويتر عن فوزها في القضية التي رفعتها منذ أشهر ضد زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، متهمةً إياهم بالتعدي على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها، في أغنية "أنا وبس".

يأتي هذا القرار بعد بيان شاركته إليسا مع متابعيها في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت فيه نيّتها مقاضاة الثنائي الفني بعد اتهامها لهم بـ "التعدي السافر والقرصنة المتعمدة على حقوق الملكية الفنية والأدبية.

خلافات منذ أشهر

وتعود الخلافات حول الأغنية بدأت بين الطرفين قبل صدورها العام الماضي، وأدت إلى مشادات كلامية عبر السوشيال ميديا بين كل من أحمد ماضي وزياد برجي وإليسا.

وخلال أشهر من الخلافات بينهم، ابتعد الفنانون بشكل عام عن أخذ طرف أو مقاطعة شخص على حساب الآخر في هذه القضية.

يشار إلى أن يستعدّ برجي لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "أنا لمين"وهي باللهجة اللبنانية، من ألحانه ومن كلمات الشاعر أحمد ماضي وسيطلقها بعد عيد الفطر، بالإضافة إلى أغنية ثانية باللهجة المصرية سيصدرها في شهر أيلول المقبل.

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