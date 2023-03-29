اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محمد سعد
محمد سعد في دور الحاج إكسلانس

فيديو مسرب.. محمد سعد يسب العاملين في مسلسله الجديد

ظهر محمد سعد وهو يردد بعض الكلمات مثل "أنتم فشلة.. محدش طايقكم.. اللي مش عاجبه كلامي يقول"

القاهرة - أحمد الريدي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

واقعة غريبة شهدها مسلسل "الحاج إكسلانس" الذي يقوم ببطولته محمد سعد ويعرض في شهر رمضان الجاري.

حيث جرى تسريب مقطع فيديو من كواليس العمل، يظهر فيه الفنان محمد سعد وهو يرتدي ملابس الشخصية التي يقدمها في المسلسل، لكنه يتعدى على العاملين في المسلسل بالسب والإهانة، دون أن يتحدث معه أحد.

مادة اعلانية

المقطع جرى تداوله بكثافة عبر شبكات التواصل دون الكشف عن المناسبة التي التقط فيها، والسبب الذي أدى إلى غضب بطل المسلسل بهذه الطريقة.

حيث يظهر وهو يردد بعض الكلمات مثل "أنتم فشلة.. محدش طايقكم.. اللي مش عاجبه كلامي يقول"، دون أن يظهر الشخص أو المجموعة التي يوجه إليها الحديث.

البعض تحدث عن كون محمد سعد يوجه حديثه إلى مخرج المسلسل إبرام نشأت، لكن الأخير نفى الأمر في تصريحات صحافية منسوبة إليه.

شاهد.. ثعبان يلدغ رامز جلال أثناء تصوير مقلبه ثقافة وفن شاهد.. ثعبان يلدغ رامز جلال أثناء تصوير مقلبه

وأكد المخرج أن شجار محمد سعد كان مع طاقم إنتاج المسلسل، حيث طلب منهم أمرا لكنهم لم ينفذوه، وهو ما جعله ينفعل بهذا الشكل الكبير.

المخرج أشار إلى كونه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع محمد سعد، وأن الأخير هو من رشحه للمشاركة في العمل، مشددا على أن هذه الواقعة هي الأولى والأخيرة التي انفعل فيها محمد سعد خلال تصوير المسلسل.

بدوره لم يعلق محمد سعد على الفيديو المسرب إليه حتى الآن، ولم يذكر الأسباب التي دفعته إلى الحديث بهذا الشكل مع العاملين في المسلسل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقاطع “تيك توك” قد تهدد خطط النرويج لتزويد أوكرانيا بالذخائر.. كيف؟ مقاطع “تيك توك” قد تهدد خطط النرويج لتزويد أوكرانيا بالذخائر.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط