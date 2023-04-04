فنانة شهيرة تكشف سراً: خالد يوسف حاول إقناعي بالمشاهد الساخنة

كشفت الفنانة الأردنية المقيمة في مصر ميس حمدان، تفاصيل ترشحها لبطولة فيلم ويجا للمخرج المصري خالد يوسف، بدلًا من زميلتها اللبنانية دوللي شاهين، مشيرة إلى أنها وقع خلاف بينها وبين المخرج الشهير بعد رفضها تقديم مشاهد القبلات بالفيلم.

وبينت في تصريحات تلفزيونية، أمس الاثنين، أن خالد يوسف كان عايزني في الدور الذي قامت به دوللي شاهين في فيلم ويجا، وسردت تفاصيل لقائهما وقالت "رحت مكتبه وكان في هاني سلامة، وكان بيقنعني بالدور وأنا كنت متمسكة بعدم قدرتي على تمثيل القبلات والمشاهد الساخنة في الفيلم"، مضيفة أنه قال "إنتي كده مش فنانة وبطلوا الطريقة دي، وأنتوا اللي أفسدتوا الفن وزمان الفنانين ما كانوا بيفكروا بالطريقة دي وكانوا محترمين أيضاً".

مادة اعلانية

كما تابعت الفنانة الشهيرة "هو عنده وجهة نظر وتُحترم، وأنا حسيت إني بتحط في زاوية قلتله إديني فرصة أروح البيت أسأل ماما وأنا مكنش عندي الجرأة أعمل المشاهد دي، واعتذرت وقولتله أنا مش هقدر أعمل الدور ده، وزعل مني وهزأني".

وأوضحت أن الصحافة عرفت والخبر انتشر حينها وقالت "أنا كمان قولت إني كنت هعمل الفيلم، وخالد يوسف كلمني وإداني على دماغي وقالي بما معناه إنتي عايزة تربطي اسمك بيا وتشهري نفسك، ومتجبيش اسمي تاني على لسانك ومتتكلميش عليا خالص، وخدت الكلام وسكت".

كذلك تطرقت ميس حمدان لمحاولة الفنان هاني سلامة، إقناعها بالمشاركة في فيلم ويجا، قائلة: "أكيد هاني سلامة حاول يقنعني لأنه فيلمه وهو اللي بيعمل المشاهد دي؟ وهاني من الفنانين اللطاف جدًا وبجد نسمة".

يذكر أن فيلم "ويجا" صدر عام 2005 وحقق نجاحا لافتا في السينما المصرية حينها، يحكي قصة ثلاثة أصدقاء مع زوجة أحدهم وصديقة الآخر يجتمعون أمام لعبة "ويجا" للتنبؤ بالمستقبل كنوع من التسلية، لتنقلب الأوضاع وتتكشف العلاقات والغيرة بينهم.

وهو من بطولة هاني سلامة وشريف منير ومنة شلبي وهند صبري وبشرى ودوللي شاهين.