"رمضان كريم" آخر أعمالها.. وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض
نقابة المهن التمثيلية: صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة
غيب الموت الفنانة والإعلامية المصرية شيرين الطحان في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد صراع استمر طويلا مع مرض السرطان.
حيث أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن رحيل شيرين الطحان، على أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
الوعكة الصحية التي مرت بها شيرين الطحان في أيامها الأخيرة كانت مفاجئة للجمهور، حيث كانت تخفي إصابتها بمرض السرطان، قبل أن يتم الكشف عن الأمر في النهاية.
وتواجدت شيرين داخل المستشفى ما يقرب من شهر كامل وسط تدهور لوظائف الجسم الحيوية، حتى الإعلان عن رحيلها في النهاية، وسط حزن كبير للمحيطين بها.
السنوات الأخيرة لم تشهد مشاركة شيرين الطحان في الأعمال الفنية، حيث كان آخر ظهور لها قبل 6 سنوت حينما تواجدت في مسلسل "رمضان كريم" الذي عرض عام 2017.
شيرين الطحان توفيت بعد يوم واحد من إعلان نقابة الممثلين، عن تكفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمصاريف الخاصة بعلاجها، في ظل استنزاف رحلة علاجها الطويلة لموارد أسرتها المالية.
الراحلة بدأت مسيرتها كمذيعة في التلفزيون المصري، قبل أن تدخل إلى مجال التمثيل، لتشارك في أكثر من عمل سينمائي ودرامي، لكنها اختفت لسنوات طويلة، قبل أن يفاجأ الجمهور بنبأ مرضها ووصوله إلى مرحلة متأخرة.
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