فنان مصري ظهر سعيداً في زفافه بالمسلسل.. فتوعدته زوجته

موقف طريف تعرض له الفنان المصري دياب، بعد ظهوره في مسلسل "تحت الوصاية" الذي تقوم ببطولته منى زكي ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.
فقد ظهر دياب "سعيداً" في أحد المشاهد خلال احتفاله بزفافه على الفنانة نهى عابدين، لكن الأمر لم يمر بهذه السهولة بالنسبة إلى زوجته.
إذ نشرت هاجر الإبياري المشهد الذي ظهر فيه زوجها على حسابها في إنستغرام ومازحته قائلة: "ده أنت مكنتش فرحان كده في فرحنا"، مشيرة إليه وزميلته التي ظهرت معه في المشهد.
"كنت صغير ومكسوف"
فيما قرر دياب أن يرد على زوجته قائلاً: "كنت صغير ومكسوف"، فيما اكتفت نهى عابدين التي شاركته المشهد بالضحك.
كما أعاد نشر تعليق زوجته على حسابه في "إنستغرام"، وعلق مجدداً: "عشان كنت صغير وخام مبعرفش اعبر.. لكن انتي قلبي طبعا".
وتفاعل عدد من المتابعين ونجوم الفن مع كلمات هاجر الإبياري، أبرزهم أحمد حلمي الذي علق ضاحكاً على تعليقها.
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