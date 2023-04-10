بسبب "جعفر العمدة".. فنانة مصرية لجمهورها: توقفوا عن شتمي

نجاح كبير حققته الفنانة المصرية جوري بكر في مسلسل "جعفر العمدة" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، بسبب شخصية "وداد" التي تلعبها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

لكن هذا النجاح له وجه آخر، بعدما ناشدت الفنانة الجمهور بالتوقف عن إهانتها، بسبب هذا الدور الذي تلعبه، في ظل ما تتعرض له من أذى نفسي.

القصة انطلقت بتفاعل المشاهدين عبر السوشيال ميديا مع مشاهد الشخصية، حيث تلعب دور "وداد" التي قامت بخلع زوجها وتزوجت من عدو عائلته.

الأمر الذي استحوذ على اهتمام المتابعين، في ظل انتظارهم لأحداث الحلقات وما سيحدث لأبطال العمل، لكن البعض عبر عن هذا الأمر بشكل آخر.

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حيث نشرت جوري بكر عبر خاصية القصص المصورة من خلال حسابها على "انستغرام"، لتطالب الجمهور بالتوقف عما يفعله من إهانة لها.

بعدما كتبت قائلة "فضلا وليس أمرا.. أرجوكم ده تمثيل.. أنا عارفه مش قصدكم بس كفاية سب وقذف وشتائم وحسبي الله ونعم الوكيل.. وربنا ينتقم منك.. وحاجات كتير كأنكم بتدعوا عليا".

واعتبرت أن هذه التعليقات تتسبب في أزمات بالنسبة إليها، وهو ما علقت عليه قائلة "صدقوني الكلام ده بيأذيني نفسيا.. عيب عيب".

وأشارت في نهاية حديثها إلى كونها لا تقوم بمشاركة العديد من التعليقات التي تصلها، وذلك احتراما لأهلها وزوجها، حتى لا يتأذوا نفسيا.