نصيحة محمد سامي لمي كساب في "جعفر العمدة"

لا زالت شارة مسلسل "جعفر العمدة" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ويعرض في شهر رمضان الجاري، تسبب أزمات لدى بعض النجوم المشاركين في العمل.
اسم أحمد داش
والسر في ذلك يعود إلى الترتيب الخاص بالممثلين، وتواجد الفنان الشاب أحمد داش في الترتيب الثاني خلف بطل العمل محمد رمضان، وهو ما تسبب في غضب البعض.
الفنانة المصرية مي كساب التي تشارك في بطولة المسلسل، أطلت في لقاء تلفزيوني وأقرت أن ترتيب اسمها في شارة العمل لا يتناسب مع تاريخها الفني.
نصيحة المخرج
ولكنها اضطرت إلى الموافقة كونها لا تحب الدخول في صدامات أو أزمات، خاصة في الحالات التي تثق فيها في دورها الذي تقدمه، مشيرة إلى كونها استمعت إلى نصيحة المخرج محمد سامي بالابتعاد عن هذه الأزمة، وطلبت منه كتابة اسمها آخر اسم في أبطال العمل.
"صغائر"
وحول تواجد اسم أحمد داش قبل أسمائهم، أكدت أن الأمر يعود إلى الحسابات الإنتاجية، وهي ترى أن كل شخص حر في رؤية اسمه في المكان الذي يناسبه، لكنها في النهاية ترفعت عن الصغائر، ورفضت الدخول إلى معركة خاسرة.
مي كساب أكدت أنها لم تر رد الفعل الجماهيري الكبير هذا سوى في عملين فقط هما "تامر وشوقية" و "جعفر العمدة"، بالإضافة إلى مسلسل "اللعبة" الذي أعاد إليها جمهورها من الأطفال.
وفيما يخص ما قيل عن وجود أزمة بين زينة وباقي بطلات العمل ومخرجه، نفت مي كساب الأمر بشكل قاطع، مؤكدة أن كل الأقاويل التي ترددت في هذا الشأن غير حقيقية.
-
السعودية.. تغريم مذيع و"مشهور سناب" 710 آلاف ريالكشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، تفاصيل بعض المخالفات الإعلامية، التي أعلنت عنها مؤخرًا، وتنوعت بين تأجيج التعصب الرياضي ... السعودية
-
مفاجأة عن صاروخ أطلقته كوريا الشمالية تجاه بحر اليابانأعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى الخميس، ما أثار الخوف في شمال اليابان وجعل السلطات اليابانية تنصح السكان بتوخي ... العرب والعالم
-
بنفس طريقة ومكان انتحار والده.. شاب مصري ينهي حياتهأقدم شاب مصري على إنهاء حياته شنقا داخل شقته بالهرم، بسبب مروره بأزمة نفسية، فقد دخل غرفة والده وانتحر شنقا بذات الطريقة التي انتحر بها والده منذ 4 ... مصر