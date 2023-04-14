نصيحة محمد سامي لمي كساب في "جعفر العمدة"

لا زالت شارة مسلسل "جعفر العمدة" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ويعرض في شهر رمضان الجاري، تسبب أزمات لدى بعض النجوم المشاركين في العمل.

اسم أحمد داش

والسر في ذلك يعود إلى الترتيب الخاص بالممثلين، وتواجد الفنان الشاب أحمد داش في الترتيب الثاني خلف بطل العمل محمد رمضان، وهو ما تسبب في غضب البعض.

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الفنانة المصرية مي كساب التي تشارك في بطولة المسلسل، أطلت في لقاء تلفزيوني وأقرت أن ترتيب اسمها في شارة العمل لا يتناسب مع تاريخها الفني.

نصيحة المخرج

ولكنها اضطرت إلى الموافقة كونها لا تحب الدخول في صدامات أو أزمات، خاصة في الحالات التي تثق فيها في دورها الذي تقدمه، مشيرة إلى كونها استمعت إلى نصيحة المخرج محمد سامي بالابتعاد عن هذه الأزمة، وطلبت منه كتابة اسمها آخر اسم في أبطال العمل.

"صغائر"

وحول تواجد اسم أحمد داش قبل أسمائهم، أكدت أن الأمر يعود إلى الحسابات الإنتاجية، وهي ترى أن كل شخص حر في رؤية اسمه في المكان الذي يناسبه، لكنها في النهاية ترفعت عن الصغائر، ورفضت الدخول إلى معركة خاسرة.

مي كساب أكدت أنها لم تر رد الفعل الجماهيري الكبير هذا سوى في عملين فقط هما "تامر وشوقية" و "جعفر العمدة"، بالإضافة إلى مسلسل "اللعبة" الذي أعاد إليها جمهورها من الأطفال.

وفيما يخص ما قيل عن وجود أزمة بين زينة وباقي بطلات العمل ومخرجه، نفت مي كساب الأمر بشكل قاطع، مؤكدة أن كل الأقاويل التي ترددت في هذا الشأن غير حقيقية.