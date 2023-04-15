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نوال مدني
الممثلة الجزائرية نوال مدني

"كل شيء لم يعد على ما يرام".. هجمة ضد ممثلة جزائرية

دبي - العربية.نت
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يبدو أن "كل شيء لم يعد على ما يرام" مع الممثلة الكوميدية الجزائرية نوال مدني.

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فقد تعرّضت النجمة الشهيرة إلى وابل من الانتقادات بعد بث سلسلة "إلى هنا كل شيء على ما يرام"، والتي تم إطلاقها يوم السابع من أبريل/نيسان الجاري على منصة "نتفليكس".

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وابل من الانتقادات

ففيما لعبت مدني دورا رئيسيا في قصة تروي حياة عائلة جزائرية تواجه تهديدات من أحد بارونات المخدرات، وتتحول حياة نوال الابنة الصحافية الكبرى إلى حالة من الفوضى عند محاولتها مساعدة شقيقها للإفلات من الشرطة، انهالت عليها الانتقادات.

فقد اعتبرت التعليقات مدني تحامي عن سلسلة تجسد سيناريو مليئاً بالصور النمطية عن القادمين من شمال إفريقيا في فرنسا.

وقال البعض أيضاً إنها سلسلة تمزج بين مواضيع لايزال يعتبرها المهاجرون "طابوهات"، مثل تهريب المخدرات والسحر والجنس.

ردود أفعال متباينة

يشار إلى أن ردود الأفعال على العمل كانت انقسمت بين النقد والثناء.

فرغم الانتقادات، علت أصوات تدافع عن العمل الجديد وتثني على أداء الممثلة الجزائرية.

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