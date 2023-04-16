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زينة والمخرج محمد سامي
زينة والمخرج محمد سامي

وضعت حدا للتكهنات.. زينة: لن أعمل مع محمد سامي مجددا

لاحظ الجميع أن زينة لا تروج للمسلسل الجديد ولا تتحدث عنه، عكس باقي أبطال العمل، وهو ما دفع البعض للحديث عن وجود خلافات بينها وبين باقي الأبطال وصناع المسلسل.

القاهرة – أحمد الريدي
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حالة جدل كبرى أثارتها الفنانة المصرية زينة، بسبب طريقة تعاملها مع مسلسلها الجديد "جعفر العمدة" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، وتشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان.

لاحظ الجميع أن زينة لا تروج للمسلسل الجديد ولا تتحدث عنه، عكس باقي أبطال العمل، وهو ما دفع البعض للحديث عن وجود خلافات بينها وبين باقي الأبطال وصناع المسلسل.

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وخرج بطل العمل محمد رمضان ليبرر تصرفات زميلته، بكونها لا تجيد التعامل مع مواقع التواصل، وليس لديها غزارة فيما يخص النشر عبر المنصات المختلفة.

وأشار إلى أن شقيقتها ياسمين تتولى عملية الترويج للمسلسل، وهذا أمر كاف بالنسبة إليه، مشددا على عدم وجود أية خلافات بين زينة وباقي أبطال المسلسل، وهو ما أكدته أيضا مي كساب.

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لكن الفنانة المصرية زينة فجرت مفاجأة كبرى في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وأطلت في إعلان برنامج تلفزيوني قبل ساعات، نافية أي خلاف بينها وبين المخرج محمد سامي.

وفي إجابتها عن سؤال حول تكرار العمل مع سامي مخرج مسلسل "جعفر العمدة"، أجابت زينة بأنها لن تعمل معه مجددا.

موقف زينة فسر تجاهلها للعمل طيلة الأيام الماضية، وعدم حديثها عنه أو الترويج للدور الخاص بها في أحداث المسلسل.

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