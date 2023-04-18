زينة عن أزمتها مع أحمد عز: ملكوش دعوة.. عيب يا جماعة

سنوات طويلة مرت على أزمة الفنانة المصرية زينة وزميلها أحمد عز، تلك القضية التي ظلت متداولة في القضاء المصري لسنوات، وصدرت فيها أحكام قضائية دون اعتراف نهائي من أحدهما حول القصة.

وفي لقاء تلفزيوني أطلت فيه زينة، تحدثت بغضب شديد حول هذه الأزمة، مطالبة الجميع بنسيان الأمر، وعدم الحديث عنه، وألا يوجهوا لها أسئلة في هذه القصة.

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خاصة أن الأمر يتعلق بمسألة شخصية تخصها هي ووالد أبنائها، كما كانت تطلق عليه خلال اللقاء، كما أنها وجهت حديثها إلى مقدمة البرنامج قائلة "انسي تجيبي السيرة دي تاني".

كما أكدت زينة أن أزمتها مع عز تضخمت بسبب شهرتهما، لكن في النهاية الثنائي بينهما أبناء، ومهما مرت السنوات في حال وقعت هي في أزمة سيقف هو إلى جوارها بسبب أبنائهما، وفي حال وقع هو في أزمة ستقف هي إلى جواره.

"رجل محترم وجيد"

وتحدثت زينة عن عز ووصفته بأنه رجل محترم وجيد للغاية ويتكفل بأبنائه، ووجهت نداء إلى الجميع قائلة "ملكوش دعوة بينا خالص.. يا جماعة عيب.. محدش يجيب سيرته خالص".

وشددت على أن حديثها موجه إلى الجميع سواء من يقف معها أو ضدها، خاصة أن الجمهور لا يعرف كواليس الأمر، وبالتالي ليس من حق أحد الحديث عن هذه الأمور، كما أنها هي ووالد أبنائها مهما حدث بينهما من أزمات سيتصالحان في نهاية المطاف.

وفي سؤال يتعلق بالرجل الذي يسكن قلبها حتى الآن، أجابت زينة بأن لديها أبناء في الوقت الحالي، وبالتالي لا يجوز أن تقول إن هناك رجلا يشغل قلبها سوى والد أبنائها، احتراما لمشاعر أبنائهما حينما يتقدمون في العمر.